Van'da okullar tatil mi? 9 Ocak 2023 Pazartesi Van'da okullar tatil mi ilan edildi? Van'da kar tatili ilan edildi mi? Yarın okullar tatil mi?

Ülkemizde bazı bölgelerinde etkili kar yağışlarından dolayı okullar tatil oldu. Bu şehirlerden birisi de Van'dır. Peki, Van'da okullar tatil mi? 9 Ocak 2023 Pazartesi Van'da okullar tatil mi ilan edildi? Van'da kar tatili ilan edildi mi? Van'da kar tatili hangi gün, yarın mı? Yarın Van'da okullar tatil mi? Van'ın hangi ilçelerinde okullar tatil oldu? İşte detaylar...

Van'da hangi ilçelerde okullar tatil? Van'da nerelerde okullar tatil oldu? merak edildi. VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime pazartesi günü ara verildi. Van'da okullar tatil mi? 9 Ocak 2023 Pazartesi Van'da okullar tatil mi ilan edildi? Van'da kar tatili ilan edildi mi? Van'ın hangi ilçelerinde okullar tatil oldu?

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? (9 OCAK 2023)

VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime pazartesi günü ara verildi.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 28 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışması başlattı.

Konu ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar pazartesi (09.01.2023) 1 gün tatil edilmiştir denildi.