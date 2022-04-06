Uzman Erbaş alımı 2022: Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir? Uzman Erbaş başvuru sonuçları!

Uzman Erbaş alımı 2022 başvuruları ne zaman araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı Uzman Erbaş başvurusu nasıl yapılır? Uzman erbaşlık şartları, uzman erbaşlık sınavı ve uzman erbaşlık için gerekli belgeler gibi birçok Uzman Erbaş alımı ile ilgili soruya yanıt verdi. Peki, Uzman Erbaş alımı 2022: Uzman Erbaş başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2022

2022 Uzman Erbaş temini sonuçları açıklandı.

E-Devlet üzerinden giriş yaparak Uzman Erbaş başvuru sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

1-) Uzman erbaşlık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Uzman Erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde pertem.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

2-) Uzman erbaş başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Uzman Onbaşı adayları için; en az ilköğretim mezunu, Uzman Çavuş adayları için ise en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

3-) Uzman erbaş başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

4-) Uzman erbaş başvurusunda askerlik şartı nedir?

Ön Başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

5-) Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak uzman erbaş olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak 7179 sayılı Asker Alma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda belirtilen hususların terhis belgesi//belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak; Aday Değerlendirme Puanlarına Bakanlıkça belirlenecek ilave puan verilmektedir.

6-) Uzman erbaşlığa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Uzman erbaş ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

7-) Uzman erbaş seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

a. Yazılı sınav,

b. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol,

c. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü)

ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT),

d. Mülakat,

e. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri tüm seçim aşaması sınavlarından başarılı olan adaylar içindir.)

8-) Uzman erbaş adaylarına yapılan yazılı sınavın içeriği nedir? Hangi konuları kapsamaktadır?

Uzman erbaş adaylarına yazılı sınavda; Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular sorulmaktadır.

9-) Evrak kontrol aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?

Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşamasında sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Evrak kontrol personeli tarafından teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

10-) Sınav aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?

Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

11-) Fiziki Değerlendirme aşamasında nelere bakılmaktadır?

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar 'Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği' esaslarına göre Fiziki Değerlendirmeye tabi tutularak, adayların boy ve kilo standartlarına uygun olup olmadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda boy ve kilo ile ilgili şartları taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

12-) Fiziki Değerlendirmede elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucunda ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

13-) Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu/ 400 metre hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

14-) Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulur. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

15-)Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

16-) Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

17-) Seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?

Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

18-) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneye sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastanelere üç iş günü, diğer illerdeki hastanelere beş iş günü içerisinde) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

19-) Olumsuz sağlık raporu alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

20-) Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

21-) Uzman erbaş temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonuçlarını nereden takip edebilmektedir?

Adaylar https://personeltemin.bsb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

22-) Değerlendirme/ sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30'unu yazılı sınav, % 40'ını mülakat ve % 30'unu FYT notu oluşturmaktadır.

23-) Uzman erbaş adaylarının atama tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların belgeleri eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

24-) Uzman erbaş adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.

25-) Uzman erbaş adayları ilk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yenileyebilirler mi?

Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.

26-) Uzman erbaşlar en fazla kaç yaşına kadar çalışabilirler?

Uzman erbaşların sözleşmeleri en fazla elli beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılır.

27-) Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?

Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15'inci maddesi ve Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinde yer alan şartları taşımaları durumunda muvazzaf astsubay olabilirler.

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