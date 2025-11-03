Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir hangi günler yayınlanıyor?

Uzak Şehir bu akşam ekranlarda mı? Alya'nın Mardin'de yaşadığı gerilim dolu mücadele ve oğlunu geri alma çabası, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin hangi günlerde ve saat kaçta yayınlandığına dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir dizisi, Kanada'da huzurlu bir yaşam süren Alya'nın hayatını konu alıyor. Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle dramatik bir şekilde değişir. Boran'ın vasiyeti, onun doğduğu topraklara, yani Mardin'e defnedilmesini istemektedir. Alya, oğluyla birlikte bu görevi yerine getirmek üzere Türkiye'ye gelir.

Ancak Mardin'e adım attığında, töre ve geleneklerin hâkim olduğu Albora ailesiyle karşılaşır. Aile, oğlunu Alya'ya geri vermez ve bu durum büyük bir çatışmanın fitilini ateşler. Alya, çocuğunu geri almak için cesur bir kaçış planı hazırlar; ancak bu plan hem onun hem de oğlunun hayatını tehlikeye atarken, Albora ailesiyle yaşanacak gerilimleri de artırır. Dizi, dramatik olay örgüsü, aile bağları ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir dizisi, her hafta Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Haftanın ilk günü yayınlanan dizi, izleyicilerin hafta boyunca merakla bekleyeceği olayları ekranlara taşıyor ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

UZAK ŞEHİR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, Kanal D ekranlarında saat 20:00'de yayınlanıyor. Bu saat, prime time kuşağına denk geldiği için hem geniş izleyici kitlesine ulaşmayı sağlıyor hem de izleyicilerin diziyi kaçırmadan takip etmesine imkan tanıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosu, hem deneyimli hem de genç yeteneklerden oluşuyor. Dizideki başlıca oyuncular şunlardır:

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Gonca Cilasun

Müfit Kayacan

Alper Çankaya

Ferit Kaya

Sahra Şaş

Dilin Döğer

Atakan Özkaya

İlkay Kayku

Nazmi Kırık

Mine Kılıç

Sinan Demirer

Zeynep Kankonde

Muttalip Müjdeci

Barış Yalçın

Burak Şafak

Mehmet Polat

Yunus Eski

Yaren Güldiken

Kuzey Gezer

Bu kadro, dizinin dramatik ve gerilim dolu sahnelerini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Her karakterin hikayeye kattığı derinlik ve performansları, dizinin izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmesini sağlıyor.