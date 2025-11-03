Haberler

Güncelleme:
Uzak Şehir bu akşam izleyiciyle buluşuyor mu? Alya'nın Mardin'de karşılaştığı zorlu aile ve gelenek çatışmaları, diziyi merakla bekleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir hangi günler yayınlanıyor?

Uzak Şehir bu akşam ekranlarda mı? Alya'nın Mardin'de yaşadığı gerilim dolu mücadele ve oğlunu geri alma çabası, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin hangi günlerde ve saat kaçta yayınlandığına dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir dizisi, Kanada'da huzurlu bir yaşam süren Alya'nın hayatını konu alıyor. Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle dramatik bir şekilde değişir. Boran'ın vasiyeti, onun doğduğu topraklara, yani Mardin'e defnedilmesini istemektedir. Alya, oğluyla birlikte bu görevi yerine getirmek üzere Türkiye'ye gelir.

Ancak Mardin'e adım attığında, töre ve geleneklerin hâkim olduğu Albora ailesiyle karşılaşır. Aile, oğlunu Alya'ya geri vermez ve bu durum büyük bir çatışmanın fitilini ateşler. Alya, çocuğunu geri almak için cesur bir kaçış planı hazırlar; ancak bu plan hem onun hem de oğlunun hayatını tehlikeye atarken, Albora ailesiyle yaşanacak gerilimleri de artırır. Dizi, dramatik olay örgüsü, aile bağları ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir dizisi, her hafta Pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Haftanın ilk günü yayınlanan dizi, izleyicilerin hafta boyunca merakla bekleyeceği olayları ekranlara taşıyor ve güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

UZAK ŞEHİR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, Kanal D ekranlarında saat 20:00'de yayınlanıyor. Bu saat, prime time kuşağına denk geldiği için hem geniş izleyici kitlesine ulaşmayı sağlıyor hem de izleyicilerin diziyi kaçırmadan takip etmesine imkan tanıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosu, hem deneyimli hem de genç yeteneklerden oluşuyor. Dizideki başlıca oyuncular şunlardır:

  • Ozan Akbaba
  • Sinem Ünsal
  • Gonca Cilasun
  • Müfit Kayacan
  • Alper Çankaya
  • Ferit Kaya
  • Sahra Şaş
  • Dilin Döğer
  • Atakan Özkaya
  • İlkay Kayku
  • Nazmi Kırık
  • Mine Kılıç
  • Sinan Demirer
  • Zeynep Kankonde
  • Muttalip Müjdeci
  • Barış Yalçın
  • Burak Şafak
  • Mehmet Polat
  • Yunus Eski
  • Yaren Güldiken
  • Kuzey Gezer

Bu kadro, dizinin dramatik ve gerilim dolu sahnelerini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Her karakterin hikayeye kattığı derinlik ve performansları, dizinin izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmesini sağlıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
