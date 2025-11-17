Uzak Şehir 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 39. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Sadakat, Alya ve Cihan; Boran uyandığında ona ne olacağını, Ecmel'in babası olduğu öğrenince neler yapacağını tartışırken odaya giren Vurgun bir haber vermek üzere... Boran'a ne oldu? Küçük Cihan'ın peşinden giden Alya ve Cihan, yolun sonunda Ecmel ile karşılaşır. Şahin'in kendini vurmasından sonra Ecmel'in isteği:

Oğula karşılık oğuldur fakat bilmediği bir şey var, Küçük Cihan onun torunu...

Şahin, Nare'nin kollarında ölüm kalım savaşı veriyor!

Boran'ın ayağa kalkmasıyla tüm dengelerin alt üst olması an meselesi!

Tüm bunlar olurken küçük Cihan kaçırılıyor!

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 39. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Boran'ın gözünü açması Cihan'la Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya'ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran'ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.

Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?

Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan'ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin'in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır. Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya'ya yardım eli kimden uzanacaktır?