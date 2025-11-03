Uzak Şehir 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 37. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Sadakat Albora, kendi elleriyle Alya'ya "şifa olsun" diye domates çorbası yaparsa...

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Boran'ın uyanışı, herkesin hayatını kökten değiştiren bir dönüm noktası olur. Bu olayla birlikte Sadakat, yaşadığı her anın kıymetini bilmeye başlar ve Alya'ya karşı derin bir minnet duygusu hisseder.

BORAN'IN VARLIĞI EVLİLİĞİ SARSAR

Alya ve Cihan, Boran'ın iyileşmesi için tüm güçlerini seferber ederler. Ancak Boran'ın varlığı, bir yandan da Alya ile Cihan'ın evliliğini çatırdatır. İkilinin aşkı, büyük bir sınavın eşiğindedir.

BU AŞK BU ŞEKİLDE Mİ BİTECEK?

Birbirine bağlı iki kalp, geçmişin yükü ve bugünün baskısı altında ezilmektedir. Cihan ve Alya, hem aşklarını korumaya hem de Boran'ın yanında dimdik durmaya çalışırlar. Ancak kader, onlara kolay bir yol sunmaz.

ECHEL'İN TUZAKLARI VE ZORLU MÜCADELE

Öte yandan Ecmel, kurduğu sinsi planlarla Cihan'ı etkisiz hale getirmek ister. Bu tehlikeli oyun, hem Sadakat'i hem de Alya'yı aynı cephede buluşturur. İki kadın, Cihan'ı korumak için omuz omuza mücadele verir.

UZAK ŞEHİR 37. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 37. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.