UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

KANAL D'nin sevilen dizisi, Uzak Şehir 19. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 18. bölüm bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir dizisinin 18. bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin YENİ bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir dizisinin 19. bölüm fragmanı ve 18. bölümüne ilişkin merak edilenler…

UZAK ŞEHİRDİZİSİNİN 18. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan'ın boşanma davasında Alya hakkında söyledikleri, ikisi arasındaki tansiyonu iyice artırır. Gerçek duygularını dile getirmemek için birbirlerinden kaçındıkça, aralarındaki çatışma giderek büyür. Bu sırada Demir'in, Zerrin aracılığıyla Cihan ve ailesinden intikam alma planlarını durdurmaya çalışan Nare, çabalarına rağmen başarılı olamaz. Zerrin'in, Demir'le evlenmek üzere olduğu gerçeğini Kaya'dan saklaması, iki kardeşin arasındaki bağı zedeler. Ancak Cihan, Nare'ye sahip çıkarak onun yıllardır içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmasını sağlar.

Uzak Şehir son bölümde ne oldu

Öte yandan, Alya ve Cihan'ın boşanmasının gerçekleşmemesi, zincirleme bir dizi sorunu beraberinde getirir. Mine'nin kontrol edilemez öfkesi, Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken, Alya da Mine'nin düşmanlığıyla yüzleşmek zorunda kalır. Kıskançlığının etkisiyle Mine, Cihan'ın geçmişine dair büyük bir sırrı Alya'ya açıklar. Bu gerçeği öğrenen Alya, Boran'ın da bildiği bu sırrın peşine düşerek gizlice araştırmalar yapar. Sonunda Cihan'dan beklediği itirafı duyduğunda, içinde büyük bir ikilemle karşı karşıya kalır. Bu itiraftan sonra Alya, Cihan'a eskisi gibi bakabilecek mi, yoksa onunla arasına aşılması imkânsız bir mesafe mi koyacaktır?

Uzak Şehir 19. bölüm