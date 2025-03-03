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Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
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Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 15. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Takım yakışmış!"

Dışarı çıkmak üzere olan Alya ve Cihan birbirlerine iltifat ederken utanmadan edemiyorlar!

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya, Cihan'ın ilişkisini öğreniyor mu? Alya'yla Cihan gitgide birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu kontrol etmek ikisi içinde gittikçe zorlaşır. Alya Mine'den kuşkulanmaktan kendini alıkoyamaz. Şahin, Ecmel'in etkisinin altında kalıp hakkı olanı almak için savaş açmaya karar verir. Aşiret reisleriyle gizlice görüştüğü toplantının sonunda aldığı karar Cihan'ın Albora'daki hakimiyetini sarsacak güçtedir. Ecmel tekrar güçlenebilmek için Mahmut'la kızı Zerrin üzerinden anlaşma yapar. Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise bu düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir yola sokar. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine ise Alya'ya doğru bir adım atar. Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya, Mine'nin teklifini kabul ederek onunla özel olarak konuşur. Mine'nin anlattıklarını dinleyen Alya gerçeği ne kadar görebilecektir? Cihan'ın bu konuşmanın seyrini değiştirmek için hamle yapmayı çalışması Alya'nın kuşkularını iyice artmasına mı neden olacaktır?

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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