Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

İstanbul Üsküdar'da 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak emlak rayiç bedelleri kamuoyunda tartışma yarattı. Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, yapılan zam oranlarının mahalle sakinlerini zor durumda bırakacağını belirterek tepki gösterdi. Üsküdar Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, belirlenen rayiç bedellerin belediyenin inisiyatifinde olmadığını, yasal ve şeffaf bir süreçle belirlendiğini duyurdu.

UĞURTAY: YÜZDE 700 ZAM ÇOK AĞIR, İMZA ATMADIM

Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, muhtarlık önünde yaptığı açıklamada, rayiç bedellerdeki yüzde 700'lük artışı kabul etmediğini ve bu nedenle imza atmadığını söyledi. Zam oranlarının komşuları ekonomik zorluklara sürükleyeceğini belirten Uğurtay, şöyle konuştu: "Bu oran, önümüzdeki yıl birçok komşumuzu çok büyük bir sıkıntıya sokacak. Bu karar zaten alınmıştı, muhtarlar sadece sürece dahil edilmiş gibi gösterildi. Bu yetki Üsküdar Belediyesi'ndedir, isterse düşürebilir."

"SİNEM DEDETAŞ BENİ ENGELLEDİ"

Muhtar Uğurtay ayrıca, sorunları dile getirdiği için Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından sosyal medya platformlarında şahsen engellendiğini de ifade etti: "Mahallemdeki molozların alınmaması gibi sorunları anlattığım için rahatsız oldular. Engellenen ben değilim; oy versin vermesin tüm Burhaniye halkı engellendi."

"BİZİM İNİSİYATİFİMİZDE DEĞİL"

Muhtarın açıklamalarının ardından Üsküdar Belediyesi de yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan duyuruda, emlak rayiç bedellerinin belediye başkanları veya belediyelerin keyfi kararlarıyla belirlenmediği vurgulandı ve "Arsa ve arazi birim değerleri, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 29. maddesi kapsamında, 'Takdir Komisyonları' tarafından belirlenmektedir. Bu komisyonlarda belediye temsilcileriyle birlikte vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve mahalle muhtarı da yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Üsküdar'a ait yeni değerlerin Üst Kurul tarafından oy birliğiyle onaylandığı ve Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen yasal sürecin bir parçası olduğu da belirtildi.

"RAYİÇ BEDELLER HALA PİYASANIN YÜZDE 35 ALTINDA"

Belediye açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Üsküdar'daki emlak rayiç değerleri hala piyasa satış değerlerinin ortalama yüzde 35'i düzeyindedir. Vergi artışları da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 2027'den itibaren kademeli olarak uygulanacaktır."