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Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Uşak Valisi Naci Aktaş oldu. Arama motorlarında ise Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş nereli, kaç yaşında? Uşak Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Uşak iline yeni vali atandı. Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş nereli, kaç yaşında? Uşak Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

UŞAK VALİSİ KİM OLDU?
İşte yeni valiler:

Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

UŞAK VALİSİ NACİ AKTAŞ KİMDİR?

1977 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında 2007'de tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 2022 yılında tamamlayarak, Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanını aldı.

2000 yılında başladığı kamu hizmetine 2004 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak devam etti. 2004 yılında 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Seferihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

25.05.2022 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamış olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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