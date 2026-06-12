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Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturmalarını yürüten Savcı Ebubekir Efe Silivri Başsavcı Vekilliğine atandı
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Ünlülere yönelik düzenlenen geniş çaplı "uyuşturucu" soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ebubekir Efe, HSK'nın yayımladığı 2026 Yılı Ana Kararnamesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Efe, özellikle yürüttüğü Mehmet Akif Ersoy dosyası ile dikkat çekmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), merakla beklenen 2026 Yılı Ana Kararnamesi'ni yayımladı. Yargı camiasında büyük hareketlilik yaratan kararnameyle, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Dev kararnamenin en dikkat çeken atamalarından biri ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde gerçekleşti.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMALARININ SAVCISI SİLİVRİ'YE ATANDI

Kamuoyunun ve magazin dünyasının yakından takip ettiği, ünlü isimlere yönelik düzenlenen kritik "uyuşturucu" soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ebubekir Efe, yeni kararnameyle birlikte Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine atandı. İstanbul Adliyesi'nde yürüttüğü başarılı çalışmaların ardından Efe, mesaisine yeni görev yerinde devam edecek.

EN SES GETİREN DOSYALARIN BAŞINDAYDI

Ebubekir Efe, son zamanların en kritik ve hassas dosyalarında görev alarak adından sıkça söz ettirmişti. Sanat dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonlarının yanı sıra gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a yönelik yürütülen soruşturmayı da yöneten Efe,  yürüttüğü bu dosyalarla yargı camiasında tanınmıştı. 

Kritik dosyalar çalışan Efe, HSK'nın son kararıyla birlikte Silivri'deki yeni mesaisine başlayacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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