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Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı

Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel sularının sürüklediği odun ve çamurlar balıkçı barınağını kapladı; kayıklar odunlar arasında kalırken, bazıları batma noktasına geldi. Vatandaşlar kovalarla su tahliyesi yaptı, manzara havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel sularının sürüklediği odun parçaları balıkçı barınağını kapladı. Odunların arasında kalan balıkçı kayıkları havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde selin izleri Karadeniz'e de taşındı. Ormanlardan ve ilçe merkezinden sürüklenen odun ve çamurlar balıkçı barınağının bulunduğu limanın yüzeyini kapladı. Balıkçı kayıkları ise sürüklenen odunların arasında kaldı. Kuvvetli sağanak sebebiyle su alan kayıklar ise batma noktasına geldi. Vatandaşlar tekneleri ve kayıklarındaki suyu kovalarla denize boşalttı. Selin ortaya çıkardığı manzara havadan görüntülendi.

Öte yandan, Meteoroloji verilerine göre, 25 Temmuz sabah saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar sel yaşanan Cide ilçesinde metrekareye 79,4 kilogram, Doğanyurt ilçesinde metrekareye 220,9 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 148,6 kilogram yağış düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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