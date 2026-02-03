Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 11 saatlik karaciğer nakli ameliyatına giriyor

Siroz ve karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sabah saat 07.00'de karaciğer nakli için ameliyat masasına yatacak. Yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen kritik operasyon öncesinde Özkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sürece dair duygularını paylaştı.

"HAZIRIM, SABIRLIYIM VE UMUTLUYUM"

Ameliyat öncesinde son derece sakin ve kararlı olduğunu vurgulayan Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok. Hazırım, sabırlıyım ve umutluyum."

Özkan, "Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum. Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadelerini kullandı.

DONÖRÜ ESKİ SET ARKADAŞI

Ufuk Özkan, açıklamasında karaciğer naklinde donörü olan eski set arkadaşı Salih Kıvırcık'a da özel bir parantez açtı. Özkan, bu zorlu sürecin kendisine çok özel bir bağ kazandırdığını belirterek şu sözleri kullandı: "Bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı. Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir."

SANAT CAMİASINDAN DESTEK MESAJLARI

Ufuk Özkan'ın paylaşımının ardından, çok sayıda sanatçı ve hayranı sosyal medya üzerinden geçmiş olsun ve destek mesajları paylaştı. Özkan'ın ameliyatının ardından sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmenin yapılması bekleniyor.