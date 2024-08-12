Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula!

YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacağı adaylar tarafından merakla bekleniyor. Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak ve YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacağı gündeme geliyor. YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite tercih süreci, uzatılan 2 günlük ek süre sonunda tamamlandı. Adaylar, 1 milyon 58 bin 345 kontenjana yerleşebilmek amacıyla 2 Ağustos saat 23.59'a kadar tercihlerini yaptılar.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Geçen yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. Bu bilgilere dayanarak, bu yıl da tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanabileceği öngörülüyor. Resmi bir açıklama yapıldığında, gelişmeleri haberlerimizde paylaşacağız.

YKS TERCİH SONUÇLARINI SORGULAMA EKRANI!