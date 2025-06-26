Üniversite taban puanları 2025 ne zaman belli olacak? İşte beklenen tarih!

Üniversite taban puanları 2025 ne zaman belli olacak? İşte beklenen tarih!
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YKS 2025 oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, "Üniversite taban puanları 2025 ne zaman belli olacak?" sorusunu sıkça araştırıyor. Tercihlerini daha sağlıklı yapabilmek isteyen öğrenciler, 2025 üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ne zaman açıklanacak sorusuna net yanıt arıyor.

"Üniversite taban puanları 2025 ne zaman belli olacak?" sorusu özellikle tercih dönemine yaklaşırken büyük önem taşıyor. Çünkü taban puanlar, öğrencilerin hangi üniversite ve bölümleri tercih edebileceği konusunda en önemli kriterlerin başında geliyor. Peki, 2025 taban puanları ne zaman açıklanacak? Ösym, taban puanları ve başarı sıralamalarını ne zaman yayınlayacak? İşte merak edilen detaylar ve beklenen tarih…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMANBELLİ OLACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. ÖSYM bu tarihten sonra tercih kılavuzunu da yayımlayacak ve bu kılavuzda üniversitelerin 2025 yılı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer alacak.

Üniversite taban puanları 2025 ne zaman belli olacak? İşte beklenen tarih!

ÖSYM TERCİH KILAVUZUNA NASIL ULAŞILIR?

Adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri, güncellenen tercih kılavuzuna anında ulaşmaları açısından önem taşıyor. Bu süreçte önceki yılın taban puanlarını incelemek, daha bilinçli tercihler yapılmasını sağlayacaktır.

Üniversite taban puanları 2025 ne zaman belli olacak? İşte beklenen tarih!

YKS TERCİHİNE KAÇ OKUL YAZILABİLİR?

Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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