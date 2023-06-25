Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı, ikramiyesi başvurusu! Üniversite öğ

Üniversite öğrencileri bayram harçlığı verilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde sayısı 15 milyona yaklaşan emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin Üniversite öğrencilerine de bayram harçlığı adı altında 1.000 TL olarak verileceği iddia ediliyor. İşte bakanlıktan gelen açıklama...

Kurban Bayramı öncesi KYK burs ve kredilerinin önceden yattığı bilinirken bayram harçlığı verileceği iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılacak açıklamaya gözler çevrildi. Peki, Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı, ikramiyesi başvurusu! Üniversite öğrencilerine bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ, NE ZAMAN YATACAK?

Öğrencilere bayram ikramiyesi veya bayram harçlığı verileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrilmişken bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BAYRAM HARÇLIĞI İKRAMİYESİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Üniversite öğrencilerine bayram harçlığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir. Öğrencilere bayram harçlığı detaylarının Kurban Bayramı öncesi netleşmesi bekleniyor. Bayram harçlığının açıklanması dahiline 1000 TL olması öngörülüyor.