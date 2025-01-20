Ümit Özdağ milletvekili mi? Ümit Özdağ milletvekili oldu mu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Ümit Özdağ milletvekili mi? Ümit Özdağ milletvekili oldu mu?

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul'a götürülüyor. Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallardan gelmeyen bilgilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. İlerleyen süreçte durum hakkında gerekli açıklamalar, partimizin resmi hesaplarından yapılacaktır" denildi.

Akşam saatlerinde gözaltına alınan Ümit Özdağ, ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülecek.

Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın yarın sabah saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne getirileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özdağ'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Özdağ, iki ayrı suçtan ifade verecek.

ÜMİT ÖZDAĞ MİLLETVEKİLİ Mİ?

Ümit Özdağ, 03.03.1961 yılında Tokyo/Japonya'da doğmuştur. Ümit Özdağ'ın Tokyo'da doğmasının nedeni, babası Muzaffer Özdağ'ın 27 Mayıs 1960'da gerçekleşen askeri müdahale sonrasında kurulan Milli Birlik Komitesi'nin önde gelen üyelerinden birisi olmasıdır. Alparslan Türkeş'in liderliğinde Türk siyasi tarihinde 14'ler diye bilinen grubun üyeleri çeşitli ülkelere sürülmüşlerdir. Ümit Özdağ da siyasal sürgünde doğmuştur. Aile 1963 yılı sonunda Türkiye'ye dönmüştür. Ümit Özdağ'ın çocukluk yılları Türkiye'de geçmiştir.

Ümit Özdağ ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde gerçekleştirmiştir. Ümit Özdağ, lise yıllarında Ankara'da Çankaya Ülkü Ocakları'nda ve Ankara Koleji'nde ülkücü hareket içinde siyasi mücadeleye başlamıştır. Bu mücadele sürecinde ülkücü faaliyetlerden dolayı, Ankara Koleji'nden 1977/78 öğrenim yılının son günü dersler tamamlandıktan sonra, dönemin Ankara Valisi'nin talimatı ile tasdikname ile uzaklaştırılmıştır. Bundan dolayı, Ümit Özdağ lise diplomasını Ankara'da Aktepe Lisesi'nden almıştır.

Ümit Özdağ, yüksek öğrenimini 1980-1986 yılları arasında Münih kentinde Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde siyasal bilgiler ve felsefe fakültelerinde okumuştur. Ümit Özdağ yüksek lisans çalışmasını "Türkiye'de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı" üzerine hazırlamıştır.

Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur.

Dr. Özdağ, 1993 yılında "Menderes Döneminde Ordu-Siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır.

Doç. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında 2004 yılına kadar çıkacak olan "Avrasya Dosyası" adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır.

1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Özdağ, 1995 senesinde Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göç alan illerde sosyo-politik içerikli saha araştırmaları yapmıştır. 1997 senesinde Bitlis'in Mutki ilçesinde saha araştırması yapmıştır. 1996 senesinde Kuzey Irak'ta Erbil ve Süleymaniye'de ekonomik merkezli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesi'nde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir.

Ümit Özdağ, 1999 senesinde dünyanın en büyük stratejik araştırma merkezlerinden birisi olan ve Türkiye'de modern stratejik araştırma kurumlarının ilki olan Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (ASAM) kurmuştur. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurmuştur. Ümit Özdağ, ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür.

Ümit Özdağ, 2003 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı için dini ilişki ve sorunları stratejik açıdan inceleyen "Diyanet Araştırmaları Merkezi" (DİYAM) adlı stratejik araştırma merkezini kurmuş ve altı ay başkanlığını yapmıştır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ 2005 yılında "21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü" isimli düşünce kuruluşunu kurmuş ve başkanlığını yapmıştır. Özdağ, 2015 sonrasında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün yönetim kurulu başkanlığı görevini 2021 yılına kadar sürdürmüştür.

Ümit Özdağ, sadece öğretim üyesi olduğu Gazi Üniversitesi'nde değil, Harp Okulu, Polis Akademisi, Polis İstihbarat Dairesi, Milli Güvenlik Akademisi, Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi Kursları, Adalet Yüksek Okulu ve İçişleri Bakanlığında dersler ve konferanslar vermiştir.

Prof. Dr. Özdağ, Washington, Moskova, Tokyo, Yeni Delhi, Kahire, İskenderiye, Brüksel, Tahran, Bişkek, Alma Ata, Londra, Münih ve Tel Aviv'de değişik üniversite ve araştırma merkezlerinde konferanslar vermiştir. Ayrıca birçok ülkede kongrelere katılmış, tebliğ sunmuştur.

Türkiye'nin güvenliği konusunda akademik ve siyasi çalışmalarının yanında Özdağ demokrasi mücadelesini de sadece söylem değil, eylemle de vermiştir. 2001 yılında profesör olan Ümit Özdağ, 2005 senesinde Gazi Üniversitesinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yapılan anti demokratik rektör atamasını protesto ederek Sezer Cumhurbaşkanı olduğu sürece üniversitelerde ders vermeyeceğini söyleyerek Gazi Üniversitesi'nden ayrılmıştır. Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Ahmet N. Sezer'in cumhurbaşkanlığı süresinin sona ermesi ile Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliğine dönmüştür.

Güvenlik bilimleri, istihbarat bilimi düşük yoğunluklu çatışma etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Ortadoğu konularında çalışan Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yayınlanmış yirmi sekiz kitabı vardır. 11 editörlük yaptığı kitap yayınlamıştır. Almanca'dan dört tercüme kitabı mevcuttur. Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Türk Yurdu, 21 Yüzyıl gibi dergi ve gazetelerde yayınlanmış 300'ün üzerinde makalesi mevcuttur. Prof. Dr. Ümit Özdağ İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ümit Özdağ siyasete lise çağında başlamıştır. Almanya'da akademik eğitim sonrasında Türkiye'ye döndükten sonra 1992-1994 yılları arasında Ülkü Ocakları'nda Başbuğ Alparslan Türkeş'in talimatı ile özel eğitim grubuna ders vermiştir. 2003 senesinde aktif siyasete girmiş ve MHP Genel Başkanlığına adaylığını Bingöl'de 1978'de PKK tarafından şehit edilen MHP Bingöl Belediye Başkanı rahmetli Hikmet Tekin'in mezarında açıklamıştır. 2006 Kongresinden önce MHP Genel Merkezi tarafından MHP'den ihraç edilerek aday olması engellenmiştir.

2011 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP'ye davet edilmiştir. 2011 seçimlerinde İstanbul'dan MHP 2. Bölge 4. Sıra adayı gösterilmiştir. Haziran 2015 seçimlerinde MHP'den Gaziantep 1. Sıra adayı gösterilmiş ve Gaziantep Milletvekili seçilmiştir. Özdağ Kasım 2015 seçimlerinde de Gaziantep'ten milletvekili seçilmiştir. Aralık 2015'de MHP Genel Başkan yardımcısı olan Ümit Özdağ, bu görevinden istifa ederek, 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına Rize'de adaylığını açıklamıştır. Özdağ, 20 Ekim 2016 tarihinde MHP'den ihraç edilmiştir.

Ümit Özdağ, diğer MHP'den ihraç edilen genel başkan yardımcıları ile 16 Nisan 2017 cumhurbaşkanlığı referandumu öncesinde "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" platformunu kurmuştur. Referandum sürecinde Türkiye'yi dolaşan Özdağ, Kirli Referandum diye adlandırdığı referandum gecesi Yüksek Seçim Kurulu önünde yer alan tek siyasetçi olmuş ve Yüksek Seçim Kurulu başkanın odasına girerek, hesap sormuştur.

Ümit Özdağ, daha sonra İYİ Parti'nin iki kurucusundan birisi olarak partinin kurucular kurulu listesini hazırlamıştır. İYİ Parti Propagandadan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olmuştur. 2018 seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. İYİ Parti'nin siyasal çizgisinin kuruluş noktasından ayrılması üzerine 2019 yerel seçimleri sonrasında başkanlık divanından istifa etmiştir. İYİ Parti'nin melez siyaset adı verilen çizgiye kayması ve Parti içindeki FETÖ'cü sızma ile mücadele etmesi üzerine İYİ Parti Yönetimi tarafından tasfiye edilmek istenmiş partiden ihraç edilmiştir. Mahkeme kararı ile İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ 4 Mart 2021'de İYİ Parti'den istifa etmiş ve Ayyıldız Hareketini kurmuştur.

19 Mayıs 2021'de Anıtkabir ziyareti ile yürüyüşe başlayan Ümit Özdağ, daha sonra Türklüğün başkenti Yesi'yi ziyaret etti.

Ümit Özdağ, Türk İslam kültürünün yeşermesi ve gelişiminde büyük öneme sahip Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret ederek, buradan aldığı toprağı 850 yıl sonra öğrencisi Hacı Bektaş Veli'nin türbesine getirdi.

26 Ağustos Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde anma etkinliği düzenleyen Ümit Özdağ, bu anlamlı günde Zafer Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vererek 194 kurucular kurulu üyesi ile birlikte Zafer Partisi'ni resmen kurdu.

Ümit Özdağ, 9 yaşındaki Alp'in babasıdır.