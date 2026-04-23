Haberler

Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz karar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, cuma günü yapılacak antrenmanı Chobani Stadyumu'nda yapmayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin 31. haftasında 4 puan farkla lider olan Galatasaray'ın konuğu olacak.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ KARAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, derbi öncesi sürpriz bir karar aldı. Sarı-lacivertliler, cuma günü yapılacak antrenmanı Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirmeyi planlıyor. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun kritik maç öncesinde nizami sahada taktik antrenman yapmak istediği ve bu nedenle böyle bir karar alındığı belirtildi. 

TARAFTAR ALINMAYACAK

Bu gelişme üzerine taraftarlar, takıma destek vermek adına stadyuma gidilip gidilmeyeceğini merak etmeye başladı. Fenerbahçe'nin stadyumda yapmayı planladığı antrenmanın basına ve taraftarlara kapalı olacağı belirtildi. 

DERBİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

