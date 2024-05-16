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ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI? Seda Erdim ve Ümit Erdim ayrıldı mı?

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ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI? Seda Erdim ve Ümit Erdim ayrıldı mı? Ünlü sunucu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in ayrılık iddiaları gündemde. Çiftin boşanıp boşanmadıkları konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Ümit Erdim ve Seda Erdim hakkında çıkan ayrılık iddiaları sevenlerini üzdü.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle geniş kitlelere tanındı. 2017 yılında Seda Erdim ile hayatını birleştiren Erdim'in eşi, sosyal medyada soyadını değiştirince takipçileri merak içindesorular sormaya başladı. ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI? Seda Erdim ve Ümit Erdim ayrıldı mı? İşte ayrıntılar...

ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI?

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile evlenmişti. 2018 yılında çiftin kızları Ses dünyaya gelmişti. Ardından, 2022 yılında ikinci kızlarına da kavuşmuşlardı.

ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI? Seda Erdim ve Ümit Erdim ayrıldı mı?

"Hayat Bilgisi" dizisinde unutulmaz bir karakter olan 'Arif'i canlandıran Ümit Erdim ve eşinin pozları sık sık gündeme gelmekteydi.

ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI? Seda Erdim ve Ümit Erdim ayrıldı mı?

Çift hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi. Bu gündemin kaynağı ise Seda Erdim'in sosyal medya hesabından soy ismini değiştirmesi oldu. Seda Erdim, sosyal medya hesabından soy ismini Seda Çınar olarak güncelledi.

ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI? Seda Erdim ve Ümit Erdim ayrıldı mı?

Sosyal medyada Seda Erdim'in pozlarını paylaşmasıyla birlikte takipçileri arasında merak uyandı. "Boşandınız mı?", "Eşinizle aranız mı bozuk?", "Sessiz sedasız bitti mi?" gibi yorumlar yağdı.

ÜMİT ERDİM BOŞANDI MI? Seda Erdim ve Ümit Erdim ayrıldı mı?

Ancak Seda Erdim ve Ümit Erdim henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değiller.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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