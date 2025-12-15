Uluslararası Yangın Zirvesi Öncesi TÜMBİFED'ten Net Mesaj: Yangınları birlikte önleyebiliriz

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ev sahipliğinde 17 Aralık'ta düzenlenecek Uluslararası Yangın Zirvesi'nin basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Haberler.com'a konuşan TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, zirvenin amacı, kapsamı ve yangınlara karşı geliştirilen yeni yaklaşımı detaylarıyla anlattı. Hüsrev, yangınların artık yalnızca müdahale edilmesi gereken bir afet değil, bütüncül bir anlayışla önlenmesi gereken bir toplumsal sorun haline geldiğine dikkat çekti.

"YANGINLAR KURTARILARAK DEĞİL, ÖNLENEREK AŞILMALI"

Uluslararası Yangın Zirvesi'nin TÜMBİFED'in yürüttüğü faaliyetler arasında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Hüsrev, bu organizasyonun tüm toplumu ilgilendiren bilimsel ve kamusal bir soruna odaklandığını ifade etti. Yangın konusunun sadece itfaiye ya da müdahale ekiplerinin değil; kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Hüsrev, "Artık gelişmiş toplumlar yangınla mücadelede kurtarmayı değil, önlemeyi merkeze alıyor" dedi.

Zirvenin temel amacının, yangınlara karşı proaktif ve önleyici yaklaşımları güçlendirmek olduğunu belirten Hüsrev, "Hep birlikte olursak yangınların önüne geçeriz" mottosunun da bu anlayıştan doğduğunu söyledi. Hüsrev, yangınların çağımızın en önemli afetlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, farkındalık ve bilinçlenmenin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

"KAMU, ÖZEL SEKTÖR VE TOPLUM AYNI EKOSİSTEMDE BULUŞMALI"

Yangınla mücadelede tek ayaklı bir sistemin yeterli olmayacağını ifade eden TÜMBİFED Genel Başkanı, bu alanda güçlü bir ekosistem kurulması gerektiğini söyledi. Bu ekosistemin; yangınla mücadele ekipmanlarını üreten özel sektör, denetim görevini üstlenen kamu kurumları ve bu riskle doğrudan muhatap olan vatandaşlardan oluşması gerektiğini belirtti.

Hüsrev, üreticilerin standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir ekipmanlar üretmesinin; denetleyici kurumların ise kamu yararını esas alan, tavizsiz bir denetim anlayışıyla hareket etmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Toplumun ise eğitim ve bilinç düzeyi yüksek bireylerden oluşmasının yangın riskini ciddi ölçüde azaltacağını ifade eden Hüsrev, "Herkes sorumluluğunu alırsa, bu çağın en büyük mağduriyetlerinden biri olan yangınların önüne geçebiliriz" dedi.

Uluslararası Yangın Zirvesi'nin bu anlayışla önemli bir farkındalık yaratacağını belirten Mehmet Hüsrev, organizasyonun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güçlü çıktılar üretmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.