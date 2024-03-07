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Uğur Sina Şen kimdir? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kaç yaşında, nereli?

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Uğur Sina Şen kimdir? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Adalar Belediye Başkan adayı olan Uğur Sina Şen'in kim olduğu merak konusu oldu. Şen'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylar araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Adalar Belediye Başkan adayı ise Uğur Sina Şen oldu. Vatandaşlar,Uğur Sina Şen'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ayhan Milci kimdir? AK Parti Adalar BelediyeUğur Sina Şen kimdir? Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayıUğur Sina Şen kaç yaşında, nereli?

UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?

  • 1966 İstanbul Fatih doğumlu olan Uğur Sina ŞEN; İlk ve orta öğrenimini Bostancı ve lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi'nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliğini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans diploması ile mezun olmuştur. 1995 yılında vatani görevini 245. Dönem Komando Asteğmen olarak Şırnak İkizce komando Taburunda tamamlamıştır.
  • 2005 yılından itibaren deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yaparak Bostancı- Adalar arasında İstanbul halkına hizmet etmektedir. İştigal konusu ile ilgili dernek, oda ve kooperatiflerin yönetim kurullarında yönetici olarak görev yapmaya devam etmektedir. Şu anda sahibi olduğu şirkette ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.
  • Siyasi hayatına 2009 yılında Adalar İlçesi AK PARTİ'de üye olarak başlayan ŞEN, 2011 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak teşkilat yapılanması içinde çalışmaya başlamıştır. 2012 yılında yapılan ilçe kongresi ile Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev alan ŞEN; sırası ile İlçe Sekretarya Birim Başkanı ve 2013 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında yapılan Yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 24 Haziran 2018 seçimleri de dahil olmak üzere Adalar AK Parti SKM başkanı olarak görev yapmıştır.
  • 2015 yılında yapılan 5. İstanbul İl Kongresinde Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Teşkilat komisyonunda Kadıköy, Üsküdar, Pendik ve Adalar'dan sorumlu olarak hizmet vermiştir. 16 Nisan 2018 Ak Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Yönetimdeki görevini Teşkilat Başkanı olarak sürdürürken, Ocak 2019 itibari ile İlçe Başkanı olarak atanmıştır. 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Ak Parti· Adalar 7. Olağan kongresi ile İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

Uğur Sina Şen kimdir? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kaç yaşında, nereli?

Uğur Sina Şen kimdir? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kaç yaşında, nereli?

Uğur Sina Şen kimdir? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Adalar Belediyesi Uğur Şen AK Parti 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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