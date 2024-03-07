Uğur Sina Şen kimdir? AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Adalar Belediye Başkan adayı ise Uğur Sina Şen oldu. Vatandaşlar,Uğur Sina Şen'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ayhan Milci kimdir? AK Parti Adalar BelediyeUğur Sina Şen kimdir? Ak Parti Adalar Belediye Başkan adayıUğur Sina Şen kaç yaşında, nereli?

UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?