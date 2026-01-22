'Ufuk Özkan'a donör bulundu' iddialarına kardeşi Umut Özkan'dan yalanlama

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavisi süren oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili kamuoyuna yansıyan donör haberleri gündem yaratırken, kardeşi Umut Özkan'dan dikkat çeken bir yalanlama geldi. Sosyal medyada yayılan "donör bulundu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Umut Özkan, yanlış bilgilerin yayılmaması adına açıklama yaptı.

"DONÖR BULUNDU" İDDİALARINA NET YANIT

Umut Özkan, kendisi hakkında çıkan donör haberlerini açık bir dille yalanladı. Kamuoyunda yer alan bazı bilgilerin eksik ya da yanlış aktarıldığını ifade eden Umut Özkan açıklamasında, "Ağabeyim üzerinden, benim yapacağım resmi paylaşımlar dışında yapılan hiçbir habere itibar etmeyiniz. Şu an itibarıyla netleşmiş bir donör adayı bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir. Bu nedenle, ağabeyimle ilgili yapılacak bilgilendirmeler yalnızca benim tarafımdan ve resmi kanallardan paylaşılacaktır. Aksi yönde yapılan paylaşımlar hakkında gerekli hukuki ve idari başvurular tarafımızca yapılmaktadır. Hassasiyet gösteren ve sürece saygı duyan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak henüz kesinleşmiş bir donör sürecinin olmadığına dikkat çekti.

KADİR BALIK'IN PROGRAMINDA DONÖRÜN BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Öte yandan Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin en somut bilgiler, Kadir Balık'ın sunduğu programda paylaşıldı. Programda konuşan Sinem Yıldız, sürece dair umut verici gelişmeler olduğunu belirterek, "İnanılmaz mutluyuz. Zamanımız az kaldı ama dün akşam aldığımız haberi Mevzu Ne ekranlarında açıklıyoruz. Aranan donör bulundu" ifadelerini kullandı.

Program sunucusu Kadir Balık ise edindikleri bilgilerin güvenilir kaynaklara dayandığını vurgulayarak, uygun donörün belirlendiğini ve sürecin tıbbi aşamalarının titizlikle ilerlediğini söyledi. Balık, ay sonuna doğru gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından, planlamaya göre ameliyatın kısa süre içinde yapılmasının öngörüldüğünü iddia etti.

TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ufuk Özkan'ın sağlık süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, aile cephesinden gelen açıklamalar ile programda paylaşılan bilgiler arasındaki zamanlama dikkat çekti. Yetkililer, resmi ve net bilgilerin yalnızca aile ve doktorlar tarafından yapılacak açıklamalarla değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.