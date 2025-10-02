Ufuk Beydemir kimdir? Ufuk Beydemir şarkıları, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde İpek Filiz Yazıcı ile evliliğinde yaşandığı iddia edilen gelişmelerle gündeme gelen şarkıcı Ufuk Beydemir, magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Boşanma iddialarının ardından, ünlü sanatçının hayatı, müzik kariyeri ve özel yaşamı yeniden mercek altına alındı. "Ufuk Beydemir kimdir, kaç yaşındadır, hangi şarkılarla tanındı?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Ufuk Beydemir ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir, 14 Nisan 1992'de İstanbul'da doğmuş bir şarkıcıdır. Sanat kariyerine özellikle "Ay Tenli Kadın" adlı performansla dikkat çekerek başlamıştır. 2016'da Sofar İstanbul'da sahne aldığı performansla tanınan Beydemir, kısa sürede müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

2018 yılında yayımladığı ilk albümü Sevda Gibi ile profesyonel albüm çalışmalarına adım atan sanatçı, aynı yıl GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasında "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" adayları arasında yer almış ve adaylar arasında üçüncü sırayı almıştır.

Takip eden yıllarda da müzik kariyerinde önemli adımlar atmış, ödüller kazanmış ve geniş kitlelerce tanınan eserler üretmiştir.

UFUK BEYDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Ufuk Beydemir, 14 Nisan 1992 tarihinde doğmuştur. Bu durumda, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

UFUK BEYDEMİR NERELİ?

Ufuk Beydemir, İstanbul doğumludur. Ancak aile kökenleri itibarıyla Elazığlı olduğu bilinir.

UFUK BEYDEMİR ŞARKILARI

"Hiç" (2021)

"Hiç (Can VS Remix)" (2021)

"Biri Var" (2021)

"Tamirci Çırağı" (2021)

"Ellerin Uzansa" (2021)

"Aklımda Bir Dünya" (2022)

"Ben Bir Kek Miyim?" (2022)

"Derdini Bana Anlat" (2022)

"Galiba (Jeremy Version)" (2022)

"Ta-Da (Jeremy Version)" (2022)

"Hepsi Bu Kadar (Jeremy Version)" (2023)

"Onlara Sor (Jeremy Version)" (2023)

"N'aber? (Jeremy Version)" (2023)

"Vuruldum" (2023)

"Bunun Adı Aşk" (2023)

"Sarı Sarı Saçlar" (2024)

İPEK FİLİZ YAZICI İLE UFUK BEYDEMİR BOŞANIYOR MU?

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, iki yıllık birlikteliklerini 2022 yılında İtalya'nın tarihi kenti Roma'da düzenlenen özel bir törenle evlilikle taçlandırmıştı. Çift, uzun süredir gündemde olan uyumlu ilişkileriyle dikkat çekmiş ve hayranlarından büyük destek görmüştü. Ancak Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un son haberine göre, ünlü çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklı rıza göstererek boşanma sürecini başlattıkları ve evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmayı planladıkları belirtildi. İki yıl süren evliliklerinin ardından alınan bu karar, hem hayranlarını hem de magazin camiasını şaşırttı.