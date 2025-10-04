Ufuk Bayraktar kimdir? Oyuncu Ufuk Bayraktar kaç yaşında, nereli?

Ramiz Dayı'nın gençliğine hayat verdiği rolüyle geniş kitlelerce tanınan başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar, bu kez kariyeriyle değil, adının karıştığı adli olaylarla konuşuluyor. Gündeme yansıyan son gelişmelerin ardından, hem hayranları hem de kamuoyu tarafından "Ufuk Bayraktar kimdir, nereli, neyle suçlanıyor?" soruları merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, Türk sinema ve dizi dünyasında özgün oyunculuğuyla tanınan bir isimdir. 12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Oyunculuk kariyerine tesadüfi bir şekilde başlamış; babasına ait olan Cihangir'deki Firuzağa Kahvesi'nde çalışırken usta yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmiştir. Sanat dünyasına adım atmasının ardından birçok önemli yapımda rol almış, özellikle dramatik rollerdeki başarısıyla öne çıkmıştır.

Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan en önemli çıkışını, Ezel dizisinde canlandırdığı Genç Ramiz Dayı karakteriyle yapmıştır.

UFUK BAYRAKTARKAÇ YAŞINDA?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

UFUK BAYRAKTARNERELİ?

Ufuk Bayraktar, İstanbul doğumludur. Aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte doğup büyüdüğü şehir İstanbul'dur.

UFUK BAYRAKTARKARİYERİ

Oyunculuk kariyerine Zeki Demirkubuz'un 2003 yapımı Bekleme Odası filmiyle adım atan Ufuk Bayraktar, 2006'da yine Demirkubuz imzalı Kader filmiyle büyük çıkış yakalamıştır. Aynı yıl İklimler, ardından Yumurta, Ali'nin Sekiz Günü, Girdap gibi art arda önemli filmlerde rol almıştır.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve büyük ses getiren Ezel dizisinde, Genç Ramiz Karaeski (Ramiz Dayı) karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

2010'lu yıllarda hem sinema hem de televizyon projelerinde aktif olarak yer almış; Dağ, Çanakkale 1915, Toprağın Çocukları, Bu Son Olsun, Milat, Sevda Kuşun Kanadında, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.

2021'de başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi, kendi hayatından esinlenilerek çekilmiş ve büyük ilgi görmüştür.

Son dönemde ise Güven Bana (2023), Benim Babam Bir Kahraman (2023) ve TRT1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı (2024-2025) gibi projelerde yer alarak kariyerine aktif şekilde devam etmektedir.