Uçuşlar iptal mi, İstanbul uçuşlarda rötar var mı 24 Ekim Cuma?

Uçuşlar iptal mi, İstanbul uçuşlarda rötar var mı 24 Ekim Cuma?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel hava durumu raporuna göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, 24 Ekim Cuma günü uçuşlarda iptal ya da gecikme var mı? İstanbul'daki hava koşulları nedeniyle seferlerde rötar yaşanıyor mu?

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olurken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM'DAN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul için kuvvetli rüzgâr ve yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde eseceği, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden başlayarak cumartesi sabahına kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Vatandaşların, özellikle akşam saatlerinde meydana gelebilecek su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL'DA OKULLARA YAĞMUR TATİLİ

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda başlayacak yağışlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlem alındı. Bu kapsamda, ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00 itibarıyla derslere ara verilerek öğrencilerin erken tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

İSTANBUL UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Henüz uçuşların iptal olup olmadığına yönelik açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

