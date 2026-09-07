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Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin

Bülent Ersoy’un lolita estetiği sonrası son hali: Bana abla demeyin
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Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Kuşadası konserinde seyirciye yönelik sert çıkışıyla gündeme gelirken, bu kez “lolita estetiği” sonrası değişimi ve “Bana abla demeyin” sözleriyle dikkat çekti.

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Kuşadası konserinde yaşanan olayla gündeme gelmişti. Sahneye yaklaşık bir buçuk saat geç çıkan Ersoy, bir seyircinin “Saat kaç oldu, farkında mısınız?” sözlerine tepki göstermiş ve seyirciyi küfrederek konser alanından kovmuştu.

Yaşananların ardından açıklama yapan Ersoy, sağlık sorunları nedeniyle serum aldığını belirterek sözlerinin bir saygısızlık değil, kendisine yönelik sözlere karşılık olduğunu ifade etmişti.

“YÜZÜMÜ LOLİTA GİBİ YAPTIRDIM”

Bülent Ersoy’un son dönemde dikkat çeken değişimlerinden biri ise yaptırdığı “lolita estetiği” olmuştu. Temmuz ayında estetik operasyon geçiren Diva, yeni görünümü hakkında yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti.

Ersoy, estetik sonrası görünümünü değerlendirirken, “Yüzümü lolita gibi yaptırdım. Bana abla demeyin.” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

YÜZÜĞÜ DE DİKKAT ÇEKTİ

Diva’nın son görüntüsünde estetik sonrası değişimi dikkat çekerken, parmağındaki yaklaşık 12 karatlık olduğu belirtilen yüzük de gözlerden kaçmadı. Pembe safir ve pırlantadan oluştuğu tahmin edilen yüzüğüyle objektiflere yansıyan Bülent Ersoy’un yeni görüntüsü yeniden gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com
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