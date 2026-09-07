Haberler

Kırmızı ışıkta geçen otomobil 24 yaşındaki genci hayattan kopardı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil 24 yaşındaki genci hayattan kopardı Haber Videosunu İzle
Kırmızı ışıkta geçen otomobil 24 yaşındaki genci hayattan kopardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis’te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

  • Kilis-Gaziantep karayolundaki kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki M.T. olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Kazada kaskı bulunmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü M.T.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
  • Otomobil sürücüsü S.A. kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis’te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇİP KAZA YAPTI

Kaza, Kilis - Gaziantep karayolu üzerindeki yoğun bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak ilerlediği sırada, yeşil ışıkta geçiş yapan M.T. (24) idaresindeki motosiklete hızla çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü M.T. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, kaskı bulunmadığı öğrenilen genç sürücü M.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden M.T.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili  soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Surifirituslardandir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsimler bomba! Derbi sonrası 4 yıldıza hayatının şoku

Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı

Dün akşama damga vuran görüntü!
Ronaldo'nun eşini çeken fotoğrafçılardan büyük ayıp

Kameralar önünde büyük ayıp

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Kim Jong Un düğmeye bastı! Nükleer kapasiteli dev artık görevde

Yine yaptı yapacağını! Nükleer kapasiteli dev resmen göreve başladı
Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi

Mürettebat gemiyi terk etti! Gemi haftalarca sürüklendi