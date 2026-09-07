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2 yıl sonra gelen son veda! 100 cenaze toprağa verildi

2 yıl sonra gelen son veda! 100 cenaze toprağa verildi Haber Videosunu İzle
2 yıl sonra gelen son veda! 100 cenaze toprağa verildi
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Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında iki yılı aşkın süredir kalan yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesi ve naaş kalıntıları çıkarılarak ailelerine teslim edildi. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu kurbanlar için düzenlenen anma töreninin ardından cenazeler toprağa verildi. Gazze'de binlerce kişinin halen enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Gazze Şeridi'nde savaşın geride bıraktığı yıkımın ardından yıllardır yakınlarından gelecek bir haberi bekleyen aileler, acı bir vedayla karşı karşıya kaldı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde, İsrail saldırılarında yerle bir edilen evlerin enkazında yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesi ve naaş kalıntılarına ulaşıldı.

İKİ YILI AŞKIN SÜREDİR ENKAZ ALTINDAYDILAR

Kurbanların, 2023 yılında İsrail'in bölgedeki konutlara düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi. Enkazın büyüklüğü, bölgedeki güvenlik koşulları ve ekipman yetersizliği nedeniyle cenazelere uzun süre ulaşılamadı.

Sivil savunma ekiplerinin son haftalarda yoğunlaştırdığı çalışmalar sonucunda enkaz kaldırılarak cenaze ve naaş kalıntıları çıkarıldı. Kimlik tespit çalışmalarının ardından ailelere haber verildi.

ARALARINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR

Defnedilen yaklaşık 100 kişinin 60'ının çocuk olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin önemli bölümünün aynı ailelerden olduğu, yalnızca Malaka ailesinden 55 kişinin cenaze ve naaş kalıntılarının çıkarıldığı belirtildi.

AİLELER YILLAR SONRA VEDA EDEBİLDİ

Yakınlarının cenazelerine yıllardır ulaşamayan aileler, Zeytun Mahallesi'nde düzenlenen anma töreninde bir araya geldi. Cenazelerin üzerine Filistin bayrakları örtülürken, aileler mumlar yakıp çiçekler bıraktı.

Törene kurbanların yakınlarının yanı sıra binlerce Filistinli katıldı. Yapılan cenaze duasının ardından cenazeler ve naaş kalıntıları mezarlığa götürülerek toprağa verildi.

BİNLERCE KİŞİNİN HALA ENKAZ ALTINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Gazze'deki sivil savunma yetkilileri, yıkılan binaların altında halen binlerce kişinin cenazesinin bulunduğunu tahmin ediyor. Ekipler, ağır iş makineleri ve arama ekipmanı eksikliğinin çalışmaları önemli ölçüde yavaşlattığını belirtiyor.

Yetkililer, gerekli ekipmanların sağlanması halinde enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılmasının hızlandırılabileceğini ifade ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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