Tyt mi daha önemli AYT mi? Merak ediliyor. Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT). Bu sınavlara giren aday sayıları oldukça yüksektir; 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Yks'ye toplam 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştur. Bu sınavlara giren aday sayıları oldukça yüksektir; 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Yks'ye toplam 3 milyon 120 bin 878 aday başvurmuştur. Peki, TYT mi daha önemli AYT mi? YKS sınavında TYT mi, AYT mi önemlidir?

TYT Mİ DAHA ÖNEMLİ AYT Mİ?

TYT, üniversite okumak isteyen herkesin katılması gereken temel bir sınavdır ve bu sınavda Türkçe ve Matematik dersleri ağırlıklı olarak değerlendirilir. TYT puanı ile iki yıllık ön lisans programlarına yerleşmek mümkündür. Dört yıllık lisans programlarını tercih etmek isteyen öğrenciler için ise AYT zorunludur ve bu sınavın puan katsayısı daha yüksek öneme sahiptir.

TYT'DE ALINAN PUAN AYT PUANINI ETKİLER Mİ?

TYT puanı ile tercih yapacak bir aday, AYT sınavına da girip kendini denemek isterse, bu durum TYT puanını etkilemez. Ancak, TYT'den alınan puan, AYT puanını etkiler. AYT'deki testler arasında ise puanlar birbirini etkilemez.

TYT'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRUYOR MU?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Yani üç oturumdan oluşan YKS'de 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.