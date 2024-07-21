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21 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 21 Temmuz Pazar ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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21 Temmuz Pazar günü televizyonda hangi diziler ve filmler olduğu merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star, Show gibi kanalların yayın akışları araştırılıyor. Pazar akşamları genellikle dizilerin yeni bölümleri ekranlara geliyor. Bu bağlamda, 'Bu akşam TV'de ne var?' sorusu gündeme geliyor. Detaylı yayın akışı ve hangi dizilerin yeni bölümünün olduğu haberimizde bulunuyor.

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Temmuz yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Temmuz Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 21 Temmuz Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

21 TEMMUZ PAZAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Beni Böyle Sev

07:40 Yedi Numara

08:40 Yeditepe İstanbul

09:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

13:00 Yaşamın Kıyısında Barış

13:35 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:45 Seksenler

16:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

22:30 Yabancı Sinema "Labirent: Ölümcül Kaçış"

00:45 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

02:50 Yedi Numara

03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Ankara'nın Dikmeni

13:50 Windstorm 5: Büyük Kasırga/ Yabancı Sinema

15:50 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Öncü Kuvvet- Yabancı Sinema

02:40 Ateş Kuşları

05:20 Kaçak

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:00 Ada Masalı

10:30 Aramızda Kalmasın

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 İstanbullu Gelin

02:00 Aramızda Kalmasın

03:30 Kiralık Aşk

04:30 Türk Müziği

05:30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Turnike

16:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Password

22:45 Kara İblis

02:45 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Çatı Katı Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sivri Akıllar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Namuslu

00:15 Nasipse Olur

02:15 Namuslu

03:45 Arıza

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Logan

01:30 Kirli Sepeti

04:15 Yasak Elma

05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 MasterChef Türkiye

13:30 Yabancı Sinema / Yedi Silahşörler

15:00 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

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