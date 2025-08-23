TV yayın akışı! 23 Ağustos Cumartesi televizyonda ne var?
23 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicilere keyifli anlar yaşatacak programlar ve diziler ekranlara geliyor. Peki, TV yayın akışı! 23 Ağustos Cumartesi televizyonda ne var?
Cumartesi günleri evde keyifli vakit geçirmek isteyenler için televizyon ekranları birbirinden eğlenceli ve sürükleyici içeriklerle dolu. Türkiye'nin popüler kanallarının sunduğu programlarla izleyiciler, farklı seçenekler arasında tercih yapabiliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü hangi programın, hangi saatte başlayacağı merak konusu olurken, TV yayın akışı da geniş bir yelpazede izleyiciye hitap ediyor. İşte, Cumartesi akşamı ekranlarda neler olduğunu öğrenmek isteyenler için 23 Ağustos tarihli yayın akışının detaylı listesi!
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Yabancı Damat
- 08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
- 09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
- 13:00 Kara Murat: Ölüm Emri
- 14:45 Kara Murat: Ölüm Emri
- 16:30 Kuralsız Sokaklar
- 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20:00 Hep Yek: Düğün
- 21:45 Katakulli: Tuzak
- 23:45 Katakulli: Tuzak
- 01:45 Poyraz Karayel
- 03:45 Müzik Arası
- 04:45 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı
- 05:15 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 Yedi Numara
- 07:35 Hayatımın Neşesi
- 10:25 Türk Sineması "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi"
- 12:00 Yeşil Deniz
- 15:00 Set Sayısı
- 15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-İspanya"
- 17:30 Set Sayısı
- 17:45 Kim Gitsin?
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya"
- 00:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
- 02:05 Yeşil Deniz
- 03:55 Hayallerinin Peşinde
- 04:45 Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Güzel Günler
- 08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Keloğlan Aramızda
- 14:45 Kadifeden Kesesi
- 16:15 Uyanık Gazeteci
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Züğürt Ağa
- 01:45 Adam ve Çocuk
- 04:15 Uyanık Gazeteci
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Menajerimi Ara
- 08:30 İstanbullu Gelin
- 10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)
- 12:00 K-9
- 14:00 Alemde Bir Gece
- 15:45 En Güzel Bölüm
- 16:00 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber – Canlı
- 20:00 Borderlands
- 22:00 Borderlands
- 00:00 Kral Kaybederse
- 02:00 Milyarder
- 04:00 Baba Ocağı
- 05:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Gençliğim Eyvah
- 09:30 Aile Saadeti
- 12:45 Şansımı Seveyim
- 14:40 Kardeşim Benim
- 17:00 Aman Reis Duymasın
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Sonsuz Fırtına
- 22:00 Çin Seddi
- 00:00 Çin Seddi
- 02:00 Sonsuz Fırtına
- 03:50 Kardeşlerim
- 05:50 Ateş Kuşları
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Tuzak
- 08:00 Oynat Bakalım
- 09:30 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
- 16:00 İtiraf Et
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 İtiraf Et
- 02:30 Gazete Magazin
- 05:00 Dizi
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
- 10:00 Kirli Sepeti
- 13:00 Yasak Elma
- 16:00 Şevkat Yerimdar
- 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
- 20:00 Müstakbel Damat
- 22:30 Şevket Yerimdar
- 23:30 Efsane Futbol
- 01:30 İlk Buluşma
- 02:45 Her Yerde Sen
- 04:00 Son Yaz
- 06:00 Karagül