TV yayın akışı! 23 Ağustos Cumartesi televizyonda ne var?

Cumartesi günleri evde keyifli vakit geçirmek isteyenler için televizyon ekranları birbirinden eğlenceli ve sürükleyici içeriklerle dolu. Türkiye'nin popüler kanallarının sunduğu programlarla izleyiciler, farklı seçenekler arasında tercih yapabiliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü hangi programın, hangi saatte başlayacağı merak konusu olurken, TV yayın akışı da geniş bir yelpazede izleyiciye hitap ediyor. İşte, Cumartesi akşamı ekranlarda neler olduğunu öğrenmek isteyenler için 23 Ağustos tarihli yayın akışının detaylı listesi!

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

D Cumartesi (Yeni Bölüm) 13:00 Kara Murat: Ölüm Emri

14:45 Kara Murat: Ölüm Emri

16:30 Kuralsız Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

Hafta Sonu (Canlı) 20:00 Hep Yek: Düğün

21:45 Katakulli: Tuzak

23:45 Katakulli: Tuzak

01:45 Poyraz Karayel

03:45 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Hayallerinin Peşinde

06:05 Yedi Numara

07:35 Hayatımın Neşesi

10:25 Türk Sineması "İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi"

12:00 Yeşil Deniz

15:00 Set Sayısı

15:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-İspanya"

17:30 Set Sayısı

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya"

00:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

02:05 Yeşil Deniz

03:55 Hayallerinin Peşinde

04:45 Kim Gitsin?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Keloğlan Aramızda

14:45 Kadifeden Kesesi

16:15 Uyanık Gazeteci

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Züğürt Ağa

01:45 Adam ve Çocuk

04:15 Uyanık Gazeteci

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

12:00 K-9

14:00 Alemde Bir Gece

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Borderlands

22:00 Borderlands

00:00 Kral Kaybederse

02:00 Milyarder

04:00 Baba Ocağı

05:00 Dürüye'nin Güğümleri

06:00 Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Gençliğim Eyvah

09:30 Aile Saadeti

12:45 Şansımı Seveyim

14:40 Kardeşim Benim

17:00 Aman Reis Duymasın

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sonsuz Fırtına

22:00 Çin Seddi

00:00 Çin Seddi

02:00 Sonsuz Fırtına

03:50 Kardeşlerim

05:50 Ateş Kuşları

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

NOW YAYIN AKIŞI