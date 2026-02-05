Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan fenomen Mükremin Gezgin, tutuklandı. Hamile taklidi yaptığı videolarla eleştirileri üzerinde toplayan Gezgin'in erkekler cezaevinde tek kişilik koğuşa alındığı öğrenildi.
- Mükremin Gezgin, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve fuhşa teşvik etmek suçlarından tutuklandı.
- Mükremin Gezgin, erkek cezaevinde tek kişilik koğuşa konuldu.
- Mükremin Gezgin hakkında sosyal medyada hamile taklidi yaptığı için soruşturma açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında karar verildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edilen Gezgin çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEK KİŞİLİK KOĞUŞA KONULDU
Mükremin Gezgin'in nüfus cüzdanında "erkek" yazdığı için erkek cezaevine gönderildi. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Gezgin, erkekler koğuşuna değil tek kişilik koğuşa konuldu.
"HAMİLELİK" VİDEOLARINA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Sosyal medyada 9 ay boyunca hamile taklidi yapan, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğraf paylaşan ve bu paylaşımlarıyla tepki toplayan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.