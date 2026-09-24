Tutuklama kararı var ama yolu açıldı! 3 ülkeden izin

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etti. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama emri bulunan Netanyahu'yu taşıyan “Wing of Zion” uçağının Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarından geçmesi dikkat çekti. Netanyahu'nun ABD'de yalnızca yaklaşık 6 saat kalması bekleniyor.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması için bugün İsrail'den New York'a doğru yola çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun konuşmasının ardından aynı gün İsrail'e dönüş yolculuğuna başlamasının planlandığını duyurdu. Ziyaretin kısa tutulması nedeniyle Netanyahu'nun ABD'de yaklaşık 6 saat geçirmesi bekleniyor.

UÇAĞI 3 AVRUPA ÜLKESİNİN HAVA SAHASINDAN GEÇTİ

Uçuş takip verilerine göre Netanyahu'yu taşıyan İsrail hükümetine ait “Wing of Zion” uçağı, ABD yolculuğunda Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı. Uçak daha sonra Fransa'nın batısından Atlantik'e açılırken İrlanda hava sahasına girmedi.

Fransa'nın Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanması için izin verdiği diplomatik kaynaklar tarafından daha önce doğrulanmıştı.

NETANYAHU HAKKINDA UCM'NİN TUTUKLAMA EMRİ VAR

UCM, 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'deki savaş kapsamında işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Mahkeme, söz konusu suçlamalar bakımından “makul gerekçeler” bulunduğunu açıklamıştı. Netanyahu suçlamaları reddediyor.

Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın Roma Statüsü'ne taraf olması nedeniyle Netanyahu'nun uçuş güzergâhı, UCM kararları çerçevesindeki yükümlülükler konusunda daha önce de tartışmalara yol açmıştı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME PROGRAMDA YOK

Netanyahu'nun kısa ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'la planlanmış bir görüşmesi bulunmuyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıkladığı programda ABD yönetiminden herhangi bir isimle görüşme de yer almıyor.

Netanyahu'nun Arjantin, Bolivya, Paraguay, Panama ve Etiyopya cumhurbaşkanları, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Yunanistan, Slovenya ve Papua Yeni Gine başbakanlarıyla görüşmesi planlanıyor.