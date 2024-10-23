Tusaş saldırısını İsrail mi yaptı? Tusaş'a yapılan saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışma Yiğit Bulut, TUSAŞ saldırısının sorumlusu olarak İsrail'i gösterdi. Peki, TUSAŞ saldırısı İsrail iddiası nedir, saldırıyı ve patlamayı İsrail mi yaptı? Detaylar haberimizde!

TUSAŞ SALDIRISINI İSRAİL Mİ YAPTI?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. Saldırının bir terör saldırısı olduğunu ifade eden içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut şu paylaşımı yaptı:

"İsrail Türkiye'ye nasıl saldıracak" diye olayı küçültmeye çalışanlar!

İyi okuyun!

Neden TUSAŞ?

Türkiye'nin 5. Nesil uçak alımına, proje ortaklığına, tedarik etmesine engel olan küresel güçler, TÜRKİYE'nin kendi muharip uçağını insansız hava araçlarını yaptığı tesise saldırıyor! Daha doğrusu köpeklerini saldırtıyor!

Ne zaman?

"Terör bitsin" çağrısı yapıldığının ertesi günü!

BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'nin 100 yıllık batı emperyalizmine esaretine son verme yolunda BRİCS ZİRVESİNDE olduğu saatlerde!!

Akıl tutulması yaşayanlar, hala soruyor musunuz; Türkiye'ye nasıl saldıracaklar!!

TÜRK YURDUNA yönelik küresel saldırı çoktan başladı!

UYKUDAKİLER UYANSIN!!

Konuyla ilişkin açıklama yapan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.