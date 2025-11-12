TÜRSAB yönetimine Akkaya'dan sert eleştiri: 'Genel kurula gölge düşürmeyin'

TÜRSAB Başkan Adayı Muhammet Akkaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yönetimini, genel kurul sürecine ilişkin uygulamaları nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Akkaya, özellikle uzak illerden gelecek üyelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin karşılanmamasını, kontenjan ve başvuru sınırlamalarını "eşitsizlik" ve "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.

"Geçmişte tüm üyelerin giderleri genel merkez tarafından karşılanıyordu"

Akkaya, önceki dönem uygulamalarında genel kurula katılacak üyelerin masraflarının TÜRSAB Genel Merkezi tarafından karşılandığını hatırlattı.

Akkaya, bu durumu şöyle dile getirdi:

"Geçmiş yıllarda TÜRSAB yönetmeliği çerçevesinde genel kurula katılım sağlayan tüm üyelerimizin giderleri TÜRSAB Genel Merkez tarafından karşılanırdı. Bölge ve illere göre uçak ve otobüs biletleri ile konaklama otelleri ayarlanır, üyelerimiz ve meslektaşlarımız bu şekilde genel kurula katılım sağlardı."

Bu uygulamanın, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen üyelerin eşit şartlarda genel kurulda yer almasına imkân tanıdığını vurgulayan Akkaya, yeni yönetimin tutumunun bu eşitliği bozduğunu savundu.

"Şimdi ise yönetmelik değiştirilerek senaryo yazılmaya çalışılıyor"

Akkaya, mevcut TÜRSAB yönetiminin "kendi lehine bir düzen kurmak" amacıyla yönetmeliği değiştirdiğini öne sürdü. Özellikle uzak şehirlerden gelecek acenta temsilcilerinin maliyetler nedeniyle genel kurula katılmakta zorlanacağını belirterek şunları söyledi:

"Şimdiki yönetim, kendilerince yönetmeliği değiştirmeye ve senaryo yazmaya çalışıyor. Van'daki veya Türkiye'nin diğer ucundaki meslektaşım 'Otobüsle nasıl geleceğim, uçak bileti çok maliyetli' diyor. Bu bir saçmalık değil mi?"





Kontenjan ve başvuru şartlarına tepki: "Bu bir ayrımcılıktır"

Akkaya, genel kurula katılmak isteyen üyelerin bölge temsili kuruluna müracaat ederek yazdırılmalarının ve kontenjanların kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı:

"Kontenjanların kısıtlı olduğu, katılım sağlamak isteyen üyelerin bölge temsili kuruluna başvuru ile yazılması ne demek oluyor? Bu, ayrımcılıktır. Taraf tutmaktan vazgeçin ve tüm TÜRSAB üyelerine eşit mesafede yaklaşın."

Bu uygulamaların, genel kurul ve seçim sürecine gölge düşüreceğini savunan Akkaya, "Bu şekilde taraf tutulan kişilerin genel kurula ve seçime gelmelerini sağlamak, genel kurula ve seçime gölge düşürmek demektir. Bu da TÜRSAB yöneticilerinin şaibeli işlemler yaptığı algısını güçlendirir." ifadelerini kullandı.

"Tüm giderler genel merkez tarafından karşılanmalı"

TÜRSAB Başkan Adayı Akkaya, yönetimi aldığı kararlardan vazgeçmeye çağırarak, tüm üyeler için şeffaf ve adil bir süreç talep etti:

"Bu karardan derhâl vazgeçilip tüm üyelere şeffaf ve adil davranılması, üyelerimizin konaklama ve ulaşım giderlerinin kesintisiz olarak TÜRSAB Genel Merkezi tarafından karşılanması gerekir. Aksi takdirde otobüsle, kontenjanlarla bu genel kurula ve seçime sağlıklı bir katılım mümkün değildir."

"Haksızlık karşısında durmak boynumuzun borcudur"

Akkaya, çağrısını tüm meslektaşlarına da yönelterek, birlik içinde olunması gerektiğini ifade etti:

"Tüm meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve haksızlık karşısında durmak boynumuzun borcudur. Sevgi ve saygılarımla."