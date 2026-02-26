Turknet'ten Geleceği Kodlayan Liseli Gençlere 'Net' Destek: FRC'nin Teknoloji Destekçisi Turknet, Beşinci Kez Gençlerle Sahada

"Net Gençlik" ile altyapısının uygun olduğu yüzlerce devlet üniversitesi ve teknoparkta gençlerin yanında yer alan Turknet, lise öğrencileri ile de her yıl dünyanın en itibarlı teknoloji turnuvalarından "FIRST® Robotics Competition" (FRC) kapsamında bir araya geliyor. Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen FIRST® Robotics Competition'a (FRC) bu yıl beşinci kez destek olan şirket, Mart ayı boyunca İstanbul'da gerçekleşecek altı farklı bölgesel turnuvada genç mucitlere eşlik edecek.

Arkeoloji ve Mühendislik Buluşuyor: REBUILT Sezonu Başlıyor

Bu yıl "FIRST® AGE Sezonunda Geçmişi Yeniden İnşa Edelim: REBUILT?" sloganıyla düzenlenen yarışmada takımlar, arkeolojiden ilham alarak mühendislik becerilerini kullanacaklar. Bu yıl; Türkiye'den 208 ve 16 ülkeden 39 yabancı takımı ağırlayacak olan etkinlikte 6.500'den fazla öğrenci yarışacak.

Turknet 'Pit Stop' Çadırı Bu Yıl Daha Güçlü

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Turknet 'Pit Stop' teknik destek çadırı, bu sezon daha kapsamlı bir yapıyla sahada olacak. Takımların yedek parça ve tamir ihtiyaçlarına destek sağlayan alan sayesinde öğrenciler, teknik aksaklıklara takılmadan yarışmaya odaklanabilecek. Bu yılın bir diğer yeniliği ise Turknet'in özel maskotu olacak. FRC turnuvalarının ayrılmaz bir parçası olan maskot kültürüne dahil olan Turknet, maskotuyla FRC sahnesindeki yerini alarak gençlerle doğrudan etkileşim kuracak.

"Çelebiler: Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesi bu salonlarda büyüyor"

"Turknet için FRC, bir sponsorluk desteğinden çok, ülkemizin dijital geleceğine duyduğumuz inancın bir ifadesi," diyen Fikret Yüksel Eğitim Vakfı Onur Kurulu Üyesi ve Turknet CEO'su Cem Çelebiler şöyle konuştu: "Biz interneti yalnızca bir bağlantı hizmeti olarak değil; üretimin, öğrenmenin ve cesur fikirlerin zemini olarak görüyoruz. Beş yıldır aynı sahada gençlerin hayal kurma cesaretine tanıklık ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesi tam da bu salonlarda büyüyor. Onların risk alan, deneyen ve yeniden ayağa kalkan ruhu bize de ilham veriyor. Bu nedenle FRC'de olmak bizim için bir destekten öte, bu yolculukta gençlerle birlikte yürümek anlamına geliyor.

Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Alex Burchard ise şunları söyledi: "Programa ve öğrencilere sağladığı cömert destekten dolayı Turknet'e teşekkür etmek istiyorum. Gigafiber internet hizmetleri, etkinliklerimizin son derece pürüzsüz geçmesini sağlıyor ve öğrencilere bu anlamda sağladıkları destek inanılmaz büyük. Bu program önemli bir program, çünkü öğrencilere sadece bir dizi teknik beceri öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda iletişim, takım çalışması, problem çözme ve gelecek nesillere yardım etmek için hayırseverlik yapma gibi şeylerle ondan çok daha fazlasını öğretiyor. "Robottan daha fazlası" sloganıyla aslında robotu yalnızca öğrencilerin ilgisini çekecek bir araç gibi kullanıyoruz, öğrenciler eğlenceye katıldıklarında ise yaşayacakları kişisel gelişimin sınırı olmuyor."

Mart ayı boyunca sürecek turnuvalar İstanbul'da ve Ankara'da gerçekleşecek.

İstanbul Turnuva Takvimi;

İstanbul Regional: 3-5 Mart 2026 (Başakşehir Spor Salonu)

Bosphorus Regional: 6-8 Mart 2026 (Başakşehir Spor Salonu)

Yeditepe Regional: 9-11 Mart 2026 (Başakşehir Spor Salonu)

Haliç Regional: 25-27 Mart 2026 (T.A.F. Atletizm Salonu, Bakırköy)

Marmara Regional: 28-30 Mart 2026 (T.A.F. Atletizm Salonu, Bakırköy)

Avrasya Regional: 31 Mart-2 Nisan 2026 (T.A.F. Atletizm Salonu, Bakırköy)

Ankara Turnuva Takvimi;

Ankara Regional: 7-9 Nisan 2026, Devlet Bahçeli Eğitim Yaşam ve Spor Yerleşkesi

Başkent Regional: 10-12 Nisan 2026, Devlet Bahçeli Eğitim Yaşam ve Spor Yerleşkesi