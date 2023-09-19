Türkmenistan hangi yarım kürede? Türkmenistan'ın konumu ve harita bilgisi

Türkmenistan, Orta Asya'nın tarihi ve gizemli bir ülkesi olup, Kuzey Yarımküre'de konumlanmıştır. Türkmenistan'ın coğrafi konumu, iklimini ve mevsimlerini etkiler ve yıl boyunca sıcak ve soğuk iklim bölgelerini içerir. Türkmenistan'ın kuzey sınırları Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyde İran ve batısında Karakum Çölü ile belirlenir. Ayrıca Hazar Denizi ile kısa bir kıyısı bulunur.

Türkmenistan, Orta Asya'nın gizemli ve tarihi bir ülkesidir. Ancak, bu ülkenin hangi yarım kürede yer aldığını ve coğrafi konumunu daha yakından incelemek önemlidir. Bu makale, Türkmenistan'ın konumu ve harita bilgisi hakkında detaylı bilgiler sunarak, bu benzersiz ülkeyi keşfetmeyi düşünenlere rehberlik edecektir.

TÜRKMENİSTAN HANGİ YARIM KÜREDE?

Türkmenistan, Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. Kuzey Yarımküre, dünyanın ekvatorunun kuzeyinde bulunan bölgeleri içerir ve Türkmenistan da bu yarımkürede konumlanmıştır. Bu coğrafi konum, ülkenin iklimini ve mevsimlerini etkiler ve yıl boyunca sıcak ve soğuk iklim bölgelerini içerir.





KOMŞU ÜLKELER

Türkmenistan'ın komşuları ile sınırları, ülkenin coğrafi sınırlarını belirler. Türkmenistan'ın kuzey sınırları Kazakistan ile, doğusunda Özbekistan ile, güneyde İran ile ve batısında Karakum Çölü ile sınırlanır. Ayrıca Hazar Denizi ile kısa bir kıyısı bulunur. Bu coğrafi sınırlar, Türkmenistan'ın ticaretini ve diplomatik ilişkilerini etkiler.

Ülke yüzölçümü bakımından büyük bir ülke olan Türkmenistan, yaklaşık olarak 491.210 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Coğrafi yapısı çeşitli olup, büyük çöller, dağlar ve ovalar Türkmenistan'ın peyzajını şekillendirir. Karakum Çölü, ülkenin önemli bir bölümünü kaplar ve bu çölde yer alan Karakum Kanalı, ülkenin sulama ve su kaynaklarını yönetmek için önemlidir.

Türkmenistan'ın başkenti ve en büyük şehri Aşkabat'tır. Aşkabat, ülkenin güneybatısında yer alır ve idari, kültürel ve ekonomik bir merkezdir. Şehir modern alışveriş merkezleri, parklar, tarihi yapılar ve açık hava pazarları ile ünlüdür.

Türkmenistan, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de dikkat çeker. Ülke, eski yerleşimler, tarihi kaleler, camiler ve geleneksel festivallerle doludur. Türkmen mutfağı, Orta Asya'nın özgün tatlarına sahiptir ve pilav, et yemekleri ve tandır ekmeği gibi lezzetleri içerir.

Türkmenistan ayrıca doğal güzelliklerle dolu bir ülke olarak ün kazanmıştır. Ülke, Kopet Dağları gibi dağlık bölgelerden, Kara Kum Çölü gibi çöllere ve Hazar Denizi kıyılarına kadar farklı doğal alanları içerir. Dağlık bölgeler, doğa yürüyüşleri ve doğa sporları için popüler destinasyonlardır.

Sonuç olarak, Türkmenistan, Orta Asya'nın tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir ülkesidir. Kuzey Yarımküre'de konumlanan bu benzersiz ülke, coğrafi zenginlikleri, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Türkmenistan'ı keşfetmek, eski medeniyetlere ait izleri görmek ve yerel kültürü deneyimlemek isteyenler için harika bir seçenektir.