Türkiye’nin Yapay Zekâ Pazarı, Yerli AI’ya Hazır

Hemen hemen eş zamanlı olarak, Amerikalı yapay zekâ devlerinin son finansal raporları; ürün planları ve ticari modelleri üzerinde artan baskıyı su yüzüne çıkardı. Gelişen pazarlarda yürütülen iddialı pazarlama ile merkezdeki performans düşüklüğü arasındaki tezat, üzerinde durmaya değer bir hikâye anlatıyor.

Asıl ilginç olan ise kullanıcı tarafında olup biten. Yeni veriler, Türkiye’nin pazarlamanın çok ötesine geçmiş; Türkçe odaklı yapay zekâ çözümlerini geliştirmeye ve benimsemeye hazır bir yapay zekâ pazarı olduğuna işaret ediyor.

Yüksek beklentiler, düşük geri dönüşler

Üretken yapay zekâyı çevreleyen trilyon dolarlık söyleme rağmen, sektörün en gözde oyuncularında çatlaklar görünmeye başladı. Yapay zekâ yarışının liderleri; yükselen altyapı maliyetleri, gelir baskısı ve kamuoyu beklentileri ile ürünün gerçekte sunduğu arasındaki giderek büyüyen uçurum nedeniyle mercek altında. OpenAI’ın yapay zekâ video üretiminde çığır olarak sunduğu Sora’nın yakın zamanda kapatılması, sürdürülebilir bir iş modeliyle desteklenmeyen benimsemenin yenilik etkisi geçtikten sonra geri çekildiğini açıkça gösteriyor.

Bu arada Amerikan şirketlerinin yapay zekâ lansmanları, AI patlamasının zirvesinde vaat edilen dönüştürücü ürünler yerine giderek daha çok görsel üretim ve fotoğraf filtresi efektleri gibi basit uygulama içi özellikleri öne çıkarıyor. Google CEO’su Sundar Pichai ve OpenAI CEO’su Sam Altman, daha önce yapay genel zekânın (AGI) 2025-2030 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabileceğini söylemişti. Oysa 2026’ya geldiğimizde, AGI tanımına yaklaşan herhangi bir sisteme henüz tanık olmadık. Bu şirketlerin kullandığımız her şeye yapay zekâyı sığdırmak için milyarlarca dolarlık yatırım dağıtmasının nedenlerinden biri de ne yapacaklarını gerçekte bilmemeleri.

Üretken yapay zekâya duyulan ilgi güçlü kalmaya devam etse de yatırımcılar ve müşteriler artık çığır açan duyurulardan çok pratik kullanım ve güvenilirliğe odaklanmaya başladı. Diğer yandan, sağlam bir yapay zekâ altyapısı kurmak tipik olarak kamu-özel sektör ortaklığı gerektirdiğinden, kamu sektörünün yerel dijital ekosistemlere yeterli yatırımı yapmadığı da bir gerçek. Bu durum Türkiye için de geçerli.

Yerelleştirme açığı

Türkiye pazarıhayata daha yakın ve daha somut yapay zekâ çözümleri talep ediyor. Veri Enstitüsü’nün bir araştırmasına katılanların yüzde 89’u mevcut yapay zekâ yanıtlarının yeterli yerel bağlam içermediğini belirtirken, yüzde 61’i ise Türk kültürüne göre özel olarak eğitilmiş yapay zekâ sistemlerini tercih edeceklerini söylüyor. Parçalı kullanıcı deneyimi ise somut bir sorun: kullanıcılar günlük işlerini bitirmek için ortalama beş farklı yapay zekâ uygulamasına başvuruyor; teknoloji sektöründe çalışanlar arasında bu rakam sekize kadar çıkıyor.

Bu sinyaller birlikte okunduğunda, başka ülkeler ve kâr odaklı amaçlar için tasarlanmış ürünlerin pazarı muamelesi gören Türkiye’nin bu konumdan yorulduğu görülüyor. Tüketici yapay zekâsının 2026’daki hâkim vaadi dönüştürücü kişisel verimlilikti. Ancak Türkiye’de şu anda yayınlanan en görünür küresel yapay zekâ reklamları büyük ölçüde görsel düzenleme yeteneklerine yaslandı; bu da mevcut tüketici odaklı kullanım örneklerinin somut problem çözmekten çok yaratıcı oyuncağa yakın olduğunun örtük bir kabulü. Üstelik bu yaklaşım Türk dijital ekosistemine bir bütün olarak gerçek bir katkı sunmuyor.

Farklı bir hamle: yerli yapay zekâ

Bu tablo karşısında ülkenin asıl ihtiyacı, yerel dilin, yerel bağlamın ve gerçek görevlerin etrafında tasarlanmış, ulusal ölçekte geliştirilmiş yapay zekâ ürünleri. Üstelik, küresel olarak eğitilmiş bir modele giydirilmiş bir pazarlama katmanı olarak değil, temel bir yaklaşım olarak. Hem kullanım kolaylığıyla Türk yaşam tarzının gerçekten bir parçası haline gelebilecek hem de yerel yapay zekâ gelişimine katkı sunabilecek ürünler.

Bu hedefe ulaşmak için iki yol söz konusu. İlki, gerekli altyapıyı birlikte kurmak için yapay zekâ geliştiricilerini, akademik kurumları ve kalkınma ajanslarını seferber etmek. İkincisi ise Türkiye pazarında derin yerelleştirme alanına ciddi kaynak ayırmış şirketlerle stratejik ortaklıklar kurmak. Bunlara ek olarak telekomünikasyon gibi kitlesel pazar odaklı, yapay zekânın yaygınlaştırıcısı olabilecek hemen her şeye zaten sahip: tanınmış markalar, oturmuş altyapı, geniş kullanıcı tabanı ve yaygın dağıtım kanalları. Bu sektörler, Türkiye’nin yükselen yapay zekâ oyuncularıyla B2C çözümler geliştirebilecek konumda. Büyük Amerikan yapay zekâ şirketleri milyarlarca dolarlık yatırımlarını geri kazanmaya çalışırken, bu tür işbirliklerine geçişin ideal zamanı bugün.

Daha derin Türkçe becerisiyle tasarlanan yapay zekâ ürünlerinin, aynı görevlerde küresel jenerik modellerden daha iyi performans göstermesi bekleniyor. Bu fark en çok, Türkiye’nin gerçek üretkenliğine doğrudan dokunan alanlarda belirginleşiyor: dili ve adetleri anlamak, finans ya da sağlık gibi sektörlerde alana özgü sorunlarla başa çıkmak.

Türkiye yapay zekâdan ne talep etmeli

Küresel yapay zekâ endüstrisinin tepesindeki son geri çekilme (gelir baskısı, ürün kapanışları, küçültülen iddialar) bir sinyal olarak okunmalı. “Herkese uyan tek model” yaklaşımı hem ticari hem de teknik sınırlarını gösteriyor. Türkiye için fırsat, dili konuşan, kültürü anlayan ve 85 milyon insanlık bir pazarın günlük gerçeklerine cevap veren yapay zekâyı kurmanın daha zor ve daha az parıltılı işini üstlenen oyuncuların arkasında durmak. Bir diğer fırsat da Türk kullanıcı ve ülkenin bütünündeki teknoloji ortamı için yapay zekânın geliştirilmesini ve ölçeklendirilmesini sürdürülebilir ve etkili kılacak uçtan uca değer zincirine sahip olanların yanında yer almak.

Türkiye’nin 2026’da yapay zekâdan beklediği daha iyi bir fotoğraf filtresi değil. Türkiye’nin beklediği, gerçek sorunları çözmeye yarayan araçlar: yerel bürokrasiyi yönlendirmek, Türk KOBİ’lerine destek olmak, ülkenin bilgi ekonomisini kendi dilinde işlemek. Elbette daha zorlu bir test ancak bu yakşalım, Türkiye’de gerçekten önemli olan yapay zekâ ürünleriyle yalnızca burada reklam harcaması yapanları birbirinden ayıracak olan yegane unsur.