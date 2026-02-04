Haberler

Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Yılmaz Tunç'tan açıklama: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur

Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Yılmaz Tunç'tan açıklama: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde 39 yaşındaki Özlem Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Tunç açıklamasında, "Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadelerini kullandı.

  • Muğla'nın Milas ilçesinde Nihat Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü.
  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis olduğunu belirtti.
  • Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şahıs yakalanıp tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde Nihat Arslan'ın işe gitmek üzere evden çıkan boşanma aşamasındaki 39 yaşındaki eşi Özlem Arslan'ı defalarca kez bıçaklayarak öldürdü.

KAN DONDURDU

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda bıçak darbesi alan kadının "Beni bırak! İmdat!" diyerek çığlık çığlığa feryat ettiği anlar kan dondurdu.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Kan donduran cinayetin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır" diyen Tunç, "Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN PENÇESİNDEN KAÇAMAYACAK"

Bakan Tunç açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır.

Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur.

"FAİL İÇİN HİÇBİR KAÇIŞ YOKTUR"

Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur.

Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır."

Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Yılmaz Tunç'tan açıklama: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

6284 sayılı kanun bu cinayetlerin ana nedeni Diğeri Muhteşem Türkiye yüzyılı Bakan neyin bakanı olduğunu dahi bilmiyor Hukuk Adalet İnsan Hakları Demokrasi Bunların hiç birinden haberi yok Sonuç 000

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Adalet Bakanı mi? Adaletsiz Bakanı yeni uyandi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti