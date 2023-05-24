Türkiye Teknoloji Buluşmaları Başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde 87. kez düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde başladı. iKAS'ın ana sponsorluğunda Eticaret AŞ. ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Başkanı Zehra Öney yaptı. Öney, teknolojinin hayatımızın her alanına hakim olduğunu belirterek, teknolojide hızlı değişime ayak uydurmanın gerekliliklerinin başında geldiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde 87. kez düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde başladı. iKAS'ın ana sponsorluğunda Eticaret AŞ. ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) tarafından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Başkanı Zehra Öney yaptı. Öney, teknolojinin hayatımızın her alanına hakim olduğunu belirterek, teknolojide hızlı değişime ayak uydurmanın gerekliliklerinin başında geldiğini söyledi.

KESİKBAŞ'TAN GENÇLERE ÇAĞRI: ESO AKADEMİ'DEN EĞİTİM ALIN

Açılış konuşmaları kapsamında kürsüye çıkan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, dünyanın dijital dönüşüm yaşadığını belirterek, Eskişehir'in de bu dönüşüme ayak uydurması için Eskişehir Sanayi Odası olarak yeni nesil mesleklerle ilgili ESO Akademi'de ciddi eğitimler verdiklerini söyledi. Yeni nesil mesleklerle ilgili yapılacak eğitimler konusunda Türkiye Teknoloji Buluşmaları katılımcısı üniversiteli gençlere seslenen Kesikbaş, gençlere bu eğitimlere katılmaları çağrısı yaptı.

ZEYDAN: DİJİTAL ATILIM YAPANLAR BİR ADIM ÖNDE

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise, konuşmasında dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin ayakta durmasının artık zor olduğunu söyleyerek bu yönde atılım yapan şirletlerin bir adım öne çıktığını belirtti. Zeydan, Eskişehir Ticaret Borsası olarak içerik üreticisi ve dünyanın dijital dönüşümüne katkı sağlayacak tüm girişimcilere kapılarının açık olduğunu söyledi.

ÖZDEMİR: BİR DOMAİN İLE MİLYAR DOLARLIK DEĞER ÜRETEBİLİRSİNİZ

Türkiye Teknoloji Buluşmalarının Kurucusu Merter Özdemir de tek bir domain alınarak Trendyol ve Yemek Sepeti gibi milyar dolarlık markalar oluşturulabileceğini belirterek, Türkiye'nin dijital içerik üretmesi gerektiğine vurguda bulundu. Herkesin Netflix, Sportify gibi uygulamaları kullanmasıyla e-ithalat yaptığını belirten Özdemir, "220 ülke bize bu tür uygulamaları satıyorsa Türkiye'nin de 220 ülkeye satması gerekiyor. Para akışını Türkiye'ye yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

"E-İHRACATLA KÜÇÜLEN DÜNYA" PANELİ

E-İhracatla Küçülen Dünya paneliyle devam eden etkinliğin, ilk bölüm panelistleri, Alibaba.com Türkiye İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan, PttAVM Ceo'su Hakan Çevikoğlu, TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar ve Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal oldu.