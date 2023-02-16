Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam 213 televizyonun katılımıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası gerçekleşti. Yardım gecesinde toplanan toplam bağışın ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı? Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Yardım gecesi ne kadar toplandı? İşte detaylar...

Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarının sarılması için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan kampanyaya yüz binlerce kişi bağış yapıldı. Yardım gecesinde ne kadar bağışın toplandığı merak konusu oldu. Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar bağış toplandı? Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Yardım gecesi ne kadar toplandı? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE TEK YÜREK NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına rekor bağış yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren program boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

TEK YÜREK BAĞIŞ YAPANLAR LİSTESİ!

Canlı yayında toplanan bağışlar şöyle:

Türk Telekom: 2 milyar lira

Güney Kore'ye ait Kore Telekom: 15 milyon lira

Borsa İstanbul grubu: 2 milyar Türk Lirası

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz:3 milyar lira

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışladığını açıkladı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli: 2 milyar lira

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şahsı ve ailesi adına 200 bin lira

İsminin açıklanmasını istemeyen Kahramanmaraşlı bir iş adamı 50 milyon lira bağışladı.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül: 30 milyon lira

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı: 100 milyon lira

Avrupa Konutları -Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinkaya: 20 milyon lira

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kurum olarak 10 milyon lira

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konfederasyon olarak 10 milyon lira

Turkuvaz Güvenlik Birimi: 50 bin lira

Sami Çebi: 5 milyon lira

Filli Boya Genel Müdürü Tafyun Küçükoğlu: Yan iştirakler dahil toplamda 10 milyon 250 bin lira

Yayına bağlanan 14 yaşında gönlü büyük bir çocuk ise kumparasındaki 200 lirayı bağışladı.

Yönetmen Emre Konuk: 1 milyon lira

TİM Başkanı İsmail Gülle: 1 milyon lira

Zirve Holding Turkuvaz Medya Grubu: 700 milyon lira

TMSF: 2 milyar lira

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan kurum olarak 7 milyar lira

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu: 3,5 milyar lira

DAP Yapı: 10 milyon lira

Muhammed Abdullah: 10 milyon lira

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: 12 milyar lira

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar: 20 milyar lira

Kalyon Holding yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 950 milyon lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 maaşını bağışladı.

Bonna Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan: 1 milyon lira

İş adamı Kenan Kıran ve ortağı Mehmet Şerif: 1 milyon lira

Murat Genç: 6 milyon lira

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kurum olarak: 30 milyar lira

Savunma Sanayi Başkanlığı 3 milyar 600 milyon lira

Ölmez Madencilik'ten İsmet Ölmez: 10 milyon lira

Bayraktar Teknoloji adına Haluk Bayraktar: 2 milyar lira

Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin: 1 milyon 250 bin lira

Kutlu Holding: 50 milyon TL

Türk İş Başkanı Ergün Atalay: 20 milyon lira

Özdilek Holding: 20 milyon lira

Ziraat Bankası Genel Müdürü maaşından 1 milyar lira bağışladı.

Selin Ciğerci 1 milyon lira bağışladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü: 1 milyar lira

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: 200 bin lira

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: 7 milyon lira

Kent Şirketler: 5 milyon lira

ÖNDER: 2 milyon lira

Boyner: Toplamda 50 milyon lira

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bulut kurumun 5 milyar lira bağışladığını, kendisinin ise mart ayı maaşını bağışladığını söyledi.

Depremzede ve Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Niziplioğlu: 10 milyon TL

Bahçelievler Belediyesi: Toplamda 14 milyon lira

DTM Bilal Hacıoğlu 2 milyon, şahsı adına 50 bin lira bağışladı.

Türkiye Ermeni Patriği: 3 milyon lira

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 1 maaş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 1 maaş

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: 1 milyar lira

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek: 1 milyon lira

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, daha önceden sözünü verdiği 500 milyon TL ile birlikte toplamda 1 milyar TL bağışladı.

Acun Ilıcalı da "4 kızım ve kendim adına toplamda depremzedelerimiz için 5 milyon TL bağışlamak istiyorum" dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 3 milyon TL bağışladı. Metgün Grup Genel Müdürü Ergün Yavuz, 10 milyon TL bağış yaptı. GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, 2 milyon TL bağışladı.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak 7 milyon TL bağışladı.

Barış Falay, telefon görüşmesi yaptığı Meral Altınok'un 500 milyon TL bağışladığını açıkladı.

Tavuk Dünyası Ceo'su Volkan Mumcu, 3 milyon TL bağışladı. Yayına telefonla bağlanan eski başbakan Tansu Çiller, 1 milyon TL bağışladı. Mesa Holding adına arayan Bülent Mesa, 13 milyon TL bağışladı.

Fettah Tamince ise 120 milyon TL bağışladı. Neşet Koçkar 50 milyon TL bağışladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise 1 maaşı ile birlikte toplam 600 bin TL bağışladığını açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 milyon TL bağışladı. Medipol Park Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da 2 milyon TL bağış yaptı. Futbolcu Edin Visca ise 100 bin Euro bağışladı.

Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu. Ebru Gündeş de 1 milyon TL bağış yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ersin Tatar, 3 maaşını bağışladı. Emre Belözoğlu bir yıllık maaşını depremzedeler için bağışladı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 50 milyon TL bağışladı.Socar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, 3.5 milyon TL bağış yaptı.

Tisk Başkanı Özgür Burak Akkol, 25 milyon TL bağışlayacaklarını açıkladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 100 milyon TL bağışladı.

Pendikspor Başkanı 500 bin TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 310 milyon TL bağış yaptıklarını duyurdu.

Flo Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı, 5 milyon TL bağışladı. Koton CEO'su Bülent Sabuncu, 5 milyon TL bağış yaptı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı da 5 milyon TL bağış yaptıklarını duyurdu.

Lc Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 200 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Binnur Kaya, Serdar Adalı'nın 15 milyon TL bağışladığını belirtti. Ataşehir Golf Kulübü Genel Müdürü Cüneyt Sapmaz 500 bin TL bağışladı.

Avukat Rezan Epözdemir 3 milyon TL bağış yaptı. Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Çağlayan Çetin, 100 milyon TL bağışladı.

Poll Production Yönetim Kurulu Başkanı Polat Yağcı 2 milyon TL bağış yaptı. Ayaydın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın 5 milyon TL bağışladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışta bulundu.

Tahir Çelikler 150 milyon TL, bağışlarken Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 1 milyon TL bağışladı.

Büşra Pekin, Babala TV adına Oğuzhan Uğur'un 500 bin TL bağışladığını açıkladı.

Veysel Bakgör, 20 milyon TL bağışladı. Orient Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Demirhan ise 60 milyon TL bağış yaptı.

Dünya Ahıska Türkleri Başkanı Ziyatdin Kassanov 18 milyon TL bağışladı.

İbrahim Tatlıses 600 bin TL bağış yaptı.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağış yapacaklarını açıkladı.

Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sarıkaya 1 milyar TL bağışladıklarını duyurdu.

Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Kıran 25 milyon TL bağış yaptı.

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz 2.5 milyon TL bağışta bulunduklarını ifade etti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 1 milyar TL bağışın yanında çocukları adına da bir yıllık maaşını bağışladı.

Torunlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ise 20 milyon TL bağış yaptı.

Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetmen, kurum adına 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da canlı yayına katılarak 1 milyon Euro (20 milyon TL) bağışladı.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1 yıllık maaşını bağışladı. Seyfettin Selim ise 10 milyon TL bağışladı.

Demirkırgız Interational Bankası Hasan Akçakayalıoğlu 1 milyon TL bağış yaptı.

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu 10 milyon TL bağışladı.

Boğaziçi Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan 10 milyon TL bağış yaptı.

İş insanı Alaaddin Massah 1 milyon TL bağışladı.

Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz 30 milyon TL bağış yaptı.

Akmercan Holding Genel Müdürü Yunus Kesgin 30 milyon TL bağışladı.

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı 10 milyon TL bağış yaptı.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kenci 25 milyon TL bağış yapacaklarını açıkladı.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel 7 milyon TL bağışlayacaklarını duyurdu. Mustafa Tetik 6 milyon TL bağışladı.

Ergünler Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faysal Ergün 5 milyon TL bağış yaptı.

MasterChef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu 1 milyon TL bağışladı.

Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış 10 milyon TL bağış yaptı.