Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı araştırmalar arasına girdi. Yurdumuzun 6. cumhurbaşkanı seçilen Fahri Korutürk'ün kim olduğu, nerede okuduğu ve almış olduğu görevler merak ediliyor. Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı kim? Fahri Korutürk kimdir? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'NİN 6. CUMHURBAŞKANI KİM?

Fahri Korutürk, 6 Nisan 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 15. turunda 365 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk

FAHRİ KORUTÜRK KİMDİR?

1903 yılında İstanbul'da doğdu. 1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'nu, 1933 yılında Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra Roma, Berlin ve Stockholm'de Deniz Ataşesi olarak hizmet verdi.

1936'da Montrö Boğazlar Konferansı'na askerî uzman olarak katıldı. 1950 yılında amiralliğe yükseldi. Oramiralliğe kadar çeşitli rütbelerde komuta görevleri yapan Korutürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 1960 yılında emekli olduktan sonra Moskova Büyükelçiliği'ne atandı. Ardından Madrit Büyükelçiliğine getirildi. 1965'te istifa ederek Türkiye'ye döndü.

1968 yılında Cumhuriyet Senatosu üyesi oldu. 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanı seçildi. 1980 yılında yedi yıllık hizmet süresi tamamlandığından cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı ve 12 Eylül 1980 askerî müdahalesine kadar Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği sürdü.

1944 yılında Emel Hanım'la evlenen ve üç çocuğu olan Fahri Korutürk, 12 Ekim 1987'de vefat etti.