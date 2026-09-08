Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi

Türkiye’nin gönderdiği uçaklar, AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla koordine edilen ve Avrupa çapında yürütülen müdahaleye katkı sağlıyor. Avrupa Birliği, havadan yangınla mücadele desteğinin yanı sıra acil müdahale personeli ve araçlarını da harekete geçirdi. Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti aracılığıyla hızlı uydu haritalama desteği de sağlıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen şunları söyledi:

“ Türkiye, uzun süredir AB’nin güvenilir bir ortağı ve bunu bir kez daha kanıtladınız. Fransa ve İspanya’da etkili olan yıkıcı orman yangınlarıyla mücadeleye destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu desteğinizle insanların hayatının ve toplumların korunmasına katkı sağlıyorsunuz. Avrupa Birliği bu desteğiniz için size minnettar.”

Türkiye, 2016 yılından bu yana AB Sivil Koruma Mekanizması’nda katılımcı ülke olarak yer alıyor. Mekanizma aracılığıyla AB Üye Devletleri ve katılımcı ülkeler, afet önleme, hazırlık ve acil müdahale kapasitelerini güçlendirmek amacıyla uzmanlıklarını ve kaynaklarını bir araya getiriyor.

Bu destek, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında doğal afetlere müdahale alanındaki yakın işbirliğini yansıtıyor. Bu dayanışma tek yönlü değil. Şubat 2023’te Türkiye’yi vuran yıkıcı depremlerin ardından Avrupa ülkeleri, aynı mekanizma aracılığıyla arama kurtarma ve sağlık ekiplerini hızla bölgeye sevk etmiş, ekipman ve insani yardım sağlamıştı.

AB Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi, katılımcı ülkeler tarafından sağlanan yardımları koordine etmek ve ortaya çıkabilecek ek ihtiyaçları değerlendirmek üzere Fransız ve İspanyol makamlarıyla yakın temasını sürdürüyor.

Avrupa Birliği, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar ve acil müdahale ekipleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor. Son derece zorlu koşullarda görev yapan itfaiyeciler ile sivil koruma personelinin özverili çalışmalarını takdirle karşılıyor.

Türkiye’nin katkısı, Avrupa işbirliğinin somut değerini ortaya koyuyor: İnsan hayatı ve toplumlar tehlike altındayken ülkeler, güçlerini ve kaynaklarını bir araya getirerek harekete geçiyor.

Kaynak: Haberler.com