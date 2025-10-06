Türkiye Gürcistan maç bileti ne zaman satışa çıkacak? 14 Ekim Gürcistan maç bileti satışı!

Türkiye Gürcistan maç bileti ne zaman satışa çıkacak 14 Ekim? Türkiye Gürcistan karşılaşması için geri sayım başladı. TFF, biletlerin ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı, taraftarlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Gürcistan maç biletlerinin satış tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Önceki maçlarda biletler genellikle karşılaşmadan yaklaşık bir hafta önce satışa sunuluyor. Bu durum dikkate alındığında, önümüzdeki günlerde TFF'nin resmi duyurusunu yapması bekleniyor.

Bilet satışlarının ne zaman başlayacağı kesinleşmese de, taraftarlar Passo üzerinden takip ederek satışlar başladığında hızlı bir şekilde bilet alabilirler. Resmi duyuru geldiğinde biletlerin hangi kanallardan temin edileceği ve satış sürecine dair detaylar açıklanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

A Milli Takım maçlarının biletleri Passo üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarlar Passo'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla biletlerini satın alabilecekler.

Bilet alımı için Passo'nun anlaşmalı olduğu logolu kartlara sahip olmak yeterli. Kart anlaşması olmayan taraftarlar ise ücretsiz üyelik oluşturduktan sonra bilet satın alabiliyor. Karşılaşmaya giriş için T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo mobil uygulaması kullanılabilecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLET FİYATLARI

Türkiye - Gürcistan maçının bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Geçmiş maç örnekleri göz önüne alındığında fiyatların tribün ve blok konumuna göre değişmesi bekleniyor.

Önceki maçlarda fiyatlar şu şekilde olmuştu: Güney ve Kuzey Üst ve Alt bloklar 900 TL, üst köşe bloklar 1250 TL, orta bloklar 1500-2000 TL, VIP bloklar ise 3000 TL seviyesinde satışa sunulmuştu. Benzer bir fiyatlandırma Türkiye - Gürcistan karşılaşması için de olası görünüyor.