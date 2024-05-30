Türkiye'de ne kadar sahipsiz köpek var? Türkiye'de kaç tane sokak köpeği var?

Bazı insanlar için sokak hayvanları, rahatsız edici olabilir ve toplumsal huzursuzluk yaratabilir. Özellikle saldırgan veya fazla gürültü yapan köpekler, insanlar arasında endişe ve şikayetlere neden olabilir. Sokak hayvanlarının artan sayısı, çevresel kirliliğe ve atık yönetimi sorunlarına katkıda bulunabilir. Özellikle şehirlerde, sokak hayvanları atıkları karıştırarak çevreyi kirletebilirler. Bununla ilgili olarak, işte Türkiye'de kaç tane sokak köpeği var sorusunun yanıtı…

KAÇ MİLYON BAŞIBOŞ KÖPEK VAR?

Türkiye'de mevcut olarak 4 milyona yakın başıboş köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı, sahipsiz sokak köpekleri sorununun önemini vurgulamaktadır. Başıboş köpeklerin çoğalmasının kontrol altına alınabilmesi için kısırlaştırma önlemleri alınmalıdır. Bilimsel verilere göre, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılmasıyla bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir. Ayrıca, başıboş köpekler kuduz riski açısından da önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü tarafından yüksek risk kategorisinde tanımlanmaktadır.

SOKAK KÖPEĞİ SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

Türkiye'deki sokak köpeği sorunu, hem insanlar hem de hayvanlar için önemli bir mesele. Belediyeler ve Tarım Bakanlığı, sokak köpeği popülasyonunun artmasında sorumlu tutuluyor. Belediyelerin kısırlaştırma ve bakımevi kurma sorumluluğunu yerine getirmemesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim eksikliği bu sorunun büyümesine neden olmuş durumda. Bu konuda çözüm önerileri sunan hayvan hakları dernekleri ve uzmanlar, farklı yaklaşımlarla bu sorunu ele alıyorlar. İşte bazı öneriler:

Kısırlaştırma, sokak köpeklerinin sayısını kontrol altına almanın en etkili yolu olarak öne çıkıyor. Kısırlaştırma ve İlk Yardım Üniteleri'nin kurulması, bu süreci hızlandırabilir. Bilim insanları tarafından önerilen bu yöntem, etik, tıbba ve kanuna uygun bir çözüm olarak kabul ediliyor.

Türkiye'deki geçici bakımevlerinin (barınakların) şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Bu barınaklar, yetersiz kapasiteye sahip ve sayıları da yetersiz. Daha fazla barınak kurulması ve mevcutların iyileştirilmesi önemli bir adım olacaktır.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması ve belediyelerin kısırlaştırma ve bakımevi kurma sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Yasadışı merdivenaltı cins hayvan üretimi de sıkı takip edilmeli.

Sokak hayvanları konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve eğitim müfredatında hayvan sevgisini aşılayacak programlar düzenlenmesi önemlidir.

Sokak köpeklerine uygun sığınaklar sağlamak için şehirde sıralı kulübelerin yerleştirilmesi düşünülebilir.

Sokak köpeklerine çip takılması, kayıt altına alınmalarını ve takip edilmelerini sağlar. Bu sayede sahiplendirme ve kısırlaştırma işlemleri daha etkin bir şekilde yapılabilir.

Barınakların ekonomik yükü yerine kısırlaştırma kampanyaları düzenlemek, daha sürdürülebilir bir çözüm olabilir.

Bu önerilerin uygulanmasıyla, sokak köpeği sorununun çözümüne katkı sağlanabilir. Toplumun bilinçlenmesi ve işbirliği, bu sürecin başarılı olmasında önemli bir rol oynayacaktır.