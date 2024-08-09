Türkiye'de Maymun Çiçeği Virüsü görüldü mü? Maymun Çiçeği Virüsü nedir?

Maymun Çiçeği Virüsü nedir? Maymun Çiçeği Virüsü kimlerde görülür? Türkiye'de Maymun Çiçeği Salgını görüldü mü? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye'ye geldi mi? Maymun çiçeği salgını vakalarının artması ile birçok kişi bu virüsün ne olduğunu merak ediyor. İşte Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün Afrika'da ortaya çıkan maymun çiçeği varyantı sebebiyle uluslararası acil durum ilanı konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de bu yıl herhangi bir 'Maymun çiçeği' vakası tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bakanlık, tüm olası hastalık ve virüsler için ön araştırma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürütmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI NEDİR?

Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler, çiçek hastalığına (Variola virüsü), sığır çiçeğine (Cowpox virüsü) ve çiçek aşısı üretiminde kullanılan Vaccinia virüsüne yol açar.

Virüsün adı "maymun çiçeği" olarak anılmakta ancak aslında kemirgenlerden köken almaktadır. 1958 yılında, maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle görülen iki farklı salgın sonucunda tespit edilmiştir. Bu nedenle "maymun çiçeği" olarak adlandırılmıştır.