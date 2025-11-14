Türkiye Bulgaristan maçı nerede, hangi şehirde ve statta oynanacak?

Türkiye Bulgaristan maçı nerede? A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edecek. Müsabaka öncesinde Türkiye grupta ikinci sırada bulunurken, Bulgaristan son sırada yer alıyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki eleme karşılaşması Bursa'da yapılacak. Müsabaka için belirlenen stadyum, şehrin önemli spor tesislerinden biri olan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı olarak açıklandı. Maç, gruptaki puan durumunu doğrudan etkileyecek olması nedeniyle dikkat çekiyor ve ay-yıldızlı ekip sahadan alacağı sonuçla gruptaki konumunu garantileme fırsatını elinde bulunduruyor.

Karşılaşmanın şehir ve stat seçimi, taraftar ilgisinin yoğun olduğu bir bölgede milli takıma güçlü bir destek sağlanması açısından önem taşıyor. Türkiye'nin Bulgaristan ile oynayacağı bu mücadele, E Grubu'nda alınacak sonuçların genel sıralamayı belirleyeceği haftada büyük bir ilgiyle takip edilecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ STATTA, HANGİ ŞEHİRDE?

Müsabaka Bursa'daki 43.361 kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda gerçekleştirilecek. Bu stat daha önce birçok üst düzey karşılaşmaya ev sahipliği yapmış olup, milli takımın önemli maçlarından biri için yeniden tercih edildi.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh yapacak. Yardımcı hakemler olarak Francis Connor ve Daniel McFarlane görev alırken, müsabakanın dördüncü hakemi Donald Robertson olacak.

Karşılaşma TV8 üzerinden naklen yayımlanacak ve futbolseverler mücadeleyi canlı takip edebilecek. Aynı saatte Gürcistan ile İspanya arasında oynanacak olan diğer grup karşılaşması da E Grubu'nun puan tablosunu doğrudan etkileme ihtimaliyle dikkatleri üzerinde topluyor. Türkiye'nin bu maçtan alacağı puan ya da puanlar, grup ikinciliğini matematiksel olarak garantilemesi anlamına gelecek.