Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti. Görüşme sonrası Almanya Başbakanı Merz, "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, Türkiye AB'ye girecek mi?

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i ile Ankara'da kameralar karşına geçti. Erdoğan, "Almanya ile ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Almanya Başbakanı Merz ise " Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz. Erdoğan'a bu konuda stratejik diyalog teklif ettim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Almanya'daki Türklerin durumuna değinerek "Tam 64 sene önce ellerinde bavulları ile Almanya'ya giden kardeşlerimiz 3,5 milyona varan nüfuslarıyla Almanya'nın kalkınmasına büyük katkı sundular. Türk toplumunun ortak zenginliğimiz olduğunu bu toplantıda teyit ettik. Onların kazanımlarının korunmasına verdiğimiz değerin altını çizdik." dedi.

Erdoğan ayrıca görüşmede, ırkçılığa varan yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi vurguladıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı.

Savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakmayı değerlendirdik. Eurofighter temin süreci gibi Almanya'nın attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz de "Eurofighter savaş uçakları hepimizin ortak güvenliği için önemli" diye belirtti.

Erdoğan, AB'ye tam üyelik konusunda ise, " Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin, birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz." dedi.

Ankara ziyaretinde konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi, ekonomik ve toplumsal bağların önemine dikkat çekti.

"60 yıl önce misafir işçi olarak gelen insanlar artık toplumumuzun parçası. Almanya'da 80 bin Türkiye kökenli işletme, 400 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'de ise 500 Alman şirketi 200 bin kişiye iş imkânı veriyor. Bu bağlar eşsiz bir şekilde derinleşti" dedi.

Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan Merz, "Bu ilk ziyaretimle bir mesaj vermek istiyorum; ilişkilerimizin sunduğu potansiyeli önümüzdeki yıllarda daha da iyi değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine değinen Merz, "Ben ve federal hükümet olarak Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa düzeyinde stratejik diyalog arzumuzu ilettim. Bu süreci Kopenhag kriterleri temelinde sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

