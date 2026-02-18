Türk Telekom, marka yüzü sevilen komedyen Tolga Çevik'in rol aldığı reklam filmiyle " Türk Telekom'dan herkes için 5G" mesajını geniş kitlelere taşırken, müşterilerine herhangi bir ek ücret olmadan 5G'ye geçiş imkânı sunuyor. 1 Nisan itibarıyla kullanıma açılacak 5G hizmetinde en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak Türk Telekom, 5G çağının da öncüsü olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Türk Telekom, Türkiye'nin 5G'ye geçişi için gün sayılırken güçlü fiber altyapısı ve 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkıyla en iyi 5G deneyimini sunmaya hazırlanıyor. Güçlü fiber altyapısını 5G çağında avantaja dönüştüren; aralıksız devam eden stratejik yatırımları ve müşterilerini değerli hissettiren dijital çözümleriyle mobil sektörde sıralamayı değiştirerek başarısını tescilleyen Türk Telekom, 5G vizyonunu geniş kitlelere taşıyor. Türk Telekom'un ekran yüzü olan sevilen komedyen Tolga Çevik'in rol aldığı filmle 5G mesajları güçlü bir iletişim diliyle izleyiciyle buluşuyor. Reklam filminde " Türk Telekom'dan herkes için 5G" mottosu izleyiciye aktarılırken, müşterilerin herhangi bir ek ücret ödemeden 5G'ye geçebilecekleri vurgulanıyor. 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak olan 5G'de, en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip olan Türk Telekom, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olmak için çalışmalarına devam ediyor.

"Herkes için en iyi 5G deneyimini sunuyoruz"

5G'yi herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları ifade etti: " Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir dönemin kapılarını aralayan 5G teknolojisini 1 Nisan itibarıyla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkımız ile en iyi 5G deneyimini sunmaya hazırız. 5G'nin temelini oluşturan fiber gücümüzü avantaja dönüştürerek, en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Reklam filmimizde de vurguladığımız gibi, 'Türk Telekom'dan herkes için 5G' diyoruz. Müşterilerimiz herhangi bir ek ücret ödemeden 5G'ye geçiş yapabilecek. Türkiye'nin 81 ilinde ve kırsal bölgelerinde hayatı hızlandıracak 5G'yi herkes için erişilebilir kılmak en önemli önceliğimiz. Güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla ülkemizi yeni iletişim çağına taşıyoruz."

"Mobilde oyunu değiştiren marka konumundayız"

Türk Telekom'un mobil pazardaki güçlü konumuna da dikkat çeken Özden sözlerine şöyle devam etti: "Mobilde kararlı büyümemizi sürdürürken sektörde yalnızca bir oyuncu değil, oyunun dinamiklerini değiştiren bir marka konumundayız. Son yıllarda mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen operatör olmamız, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en somut göstergesi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) açıkladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre; 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde eden Türk Telekom, mobil sektörde oyun kurucu rolünü pekiştirdi ve mobil Numara Taşıma pazarında da en çok müşteri kazanan operatör oldu" dedi.

Tolga Çevik ve yönetmen bu sefer Rize'de

Türk Telekom'un ekran yüzü olan ve Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Tolga Çevik, reklam filmiyle herkes için 5G'nin mümkün olduğunu anlatıyor. Rize'nin Çağlayan Köyü'nde başlayan filmde, 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek olan 5G'nin Türkiye'nin 81 ilinin tamamında ve tüm kırsal bölgelerde kullanılabileceğine dikkat çekilirken, 5G'ye geçişte müşterilerin herhangi bir ek ücret ödemesine gerek olmadığı vurgulanıyor. Tolga Çevik'in "Arkadaşım" rolüne, yönetmen Fırat Parlak'ın eğlenceli uyumu eşlik ediyor.

Bir sonraki sahnede Toros Limanı'ndaki balıkçıklarla konuşan Tolga Çevik, 5G'ye geçerken tarifelerin aynı kaldığını, internet hızının arttığını aktarıyor. Ardından Rize'nin ünlü Çinçiva Köprüsü'nde horona katılan Tolga Çevik, horon ekibinin yanına 5G hızında geliyor. Türk Telekom, "Türk Telekom'dan herkes için 5G" reklam filmiyle, müşterilerin 5G'ye ilişkin merak ettiği sorulara yanıt verirken, 5G vizyonunu aktarıyor.