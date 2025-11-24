Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Gastronomi dünyasının referans kaynaklarından biri olan TasteAtlas, kullanıcı oyları ve uzman görüşleriyle hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Yemeği" raporunu yayınladı. Türk mutfağı, 7 farklı yemekle temsil edildiği listede iki lezzetini ilk 10'a sokarak önemli bir başarı elde etti.

Listenin zirvesinde Kolombiya'nın et yemeği Lechona yer aldı. İkinci sıraya İtalya'dan Pizza Napoletana yerleşirken, Brezilya barbeküsünün bilinen lezzeti Picanha listeyi üçüncü sırada tamamladı.

Bodrum ve Erzurum Mutfağı Dünya Vitrininde Türkiye'den listeye en üst sıradan giriş yapan lezzet, Muğla'nın Bodrum ve Milas yöresiyle özdeşleşen Çökertme Kebabı oldu. Kibrit inceliğinde kızarmış patates, marine edilmiş bonfile, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla hazırlanan yemek, dünyanın en iyi 7'nci yemeği seçildi.

Erzurum'un coğrafi işaretli ürünü Cağ Kebabı ise listede 9'uncu sırada kendine yer buldu. Yatay şişte odun ateşinde pişirilen ve özel terbiyeli kuzu etinden yapılan bu kebap, Türk mutfağının ilk 10'daki ikinci temsilcisi oldu.

Listeye Giren Diğer Türk Yemekleri Çökertme ve Cağ Kebabı dışında, Türk mutfağının klasikleri de ilk 100 arasında sıralandı. Listeye giren diğer 5 lezzet ve sıralamaları şöyle:

26. İskender Kebap (Bursa)

28. Kuzu Şiş

47. Adana Kebap

51. Hünkar Beğendi

59. Islama Köfte (Sakarya)