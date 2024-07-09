TÜRK-İŞ nedir, ne iş yapar? TÜRK-İŞ başkanı kimdir?

TÜRK-İŞ başkanı kim? TÜRK-İŞ ne işe yarar, ne yapar? TÜRK-İŞ nedir, açılımı nedir merak edilenler arasında. İşte, TÜRK-İŞ ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

TÜRK-İŞ NEDİR?

Açılımı "Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu" olan Türk-İş, Türkiye'de 1952 yılında kurulan, en büyük işçi konfederasyonudur. Genel merkezi Ankara'da bulunuyor. 34 üyesi olan bu sendikanın Genel Başkanı Ergün Atalay'dır.

TÜRK-İŞ AÇILIMI NEDİR?

Açılımı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu olan TÜRK-İŞ 'in sloganı "1952' den BU YANA TÜRKİYE' DE TÜRK-İŞ VAR!"

TÜRK-İŞ BAŞKANI KİM?

Ergün Atalay 1954 yılında Adapazarı'nda doğup, 1967 yılında Donatım İlkokulundan mezun oldu. 1968 yılında TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikasında işbaşı yaptı. 1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilciliğine getirildi.

1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliğine ve 1992 yılında ise Şube Başkanlığına seçilen Atalay, Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Ergün Atalay, 2003, 2007, 2011 ve 2015'de bu göreve yeniden seçildi. Aralık 2002'de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu'nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi. 19, 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi. 3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ 22. ve 23. Olağan Genel Kurullarında ise Genel Başkanlık görevine tekrar seçildi.